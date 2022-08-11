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Folha de São Paulo

'Não podemos retroceder', diz presidente do PSOL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse nesta quinta-feira (11) que a frente ampla que se materializou em torno da carta pela democracia ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 09:00

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 09:00

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse nesta quinta-feira (11) que a frente ampla que se materializou em torno da carta pela democracia "não é uma unidade programática nem eleitoral", mas um reconhecimento coletivo "de que não podemos retroceder".
Como exemplo, lembra que assinou junto com o deputado Kim Kataguiri, do MBL, um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro e nem por isso são aliados.
O manifesto, segundo o dirigente partidário, é uma forma de dizer que "não vamos dar um passo atrás" na defesa dos pilares democráticos.

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