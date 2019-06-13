Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Não há digitais de suspeito em carro que teria sido usado após morte de ator
São Paulo

Não há digitais de suspeito em carro que teria sido usado após morte de ator

Além de analisar o carro, a polícia também apreendeu 26 munições, de diversos calibres, no início da tarde desta quarta-feira, no comércio de autopeças de Paulo Cupertino Matias

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 09:28

Publicado em 

13 jun 2019 às 09:28
Ator Rafael Miguel Crédito: Reprodução/Instagram
A Polícia Científica realizou análise nesta quarta-feira (12) no Volkswagen Up! vermelho, com placas clonadas, que teria sido usado na fuga pelo acusado pelo triplo assassinato. Porém, nenhuma impressão digital foi encontrada no veículo.
Segundo a polícia, o carro dublê foi roubado, em novembro do ano passado, na região do bairro Cidade Dutra (zona sul).
>Mãe foi morta ao abraçar ator para tentar protegê-lo
Além de analisar o carro, a polícia também apreendeu 26 munições, de diversos calibres, no início da tarde desta quarta-feira, no comércio de autopeças de Paulo Cupertino Matias.
Segundo a chefia de investigações do 98º DP (Jardim Miriam), parte das munições, calibres 380, 38 e 357, estavam em uma gaveta e ocultadas em meio a peças automotivas. 
A loja também fica no bairro Pedreira e foi vistoriada pela polícia em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, expedida pela Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados