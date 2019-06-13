Não há digitais de suspeito em carro que teria sido usado após morte de ator

Ator Rafael Miguel Crédito: Reprodução/Instagram

A Polícia Científica realizou análise nesta quarta-feira (12) no Volkswagen Up! vermelho, com placas clonadas, que teria sido usado na fuga pelo acusado pelo triplo assassinato. Porém, nenhuma impressão digital foi encontrada no veículo.

Segundo a polícia, o carro dublê foi roubado, em novembro do ano passado, na região do bairro Cidade Dutra (zona sul).

Além de analisar o carro, a polícia também apreendeu 26 munições, de diversos calibres, no início da tarde desta quarta-feira, no comércio de autopeças de Paulo Cupertino Matias.

Segundo a chefia de investigações do 98º DP (Jardim Miriam), parte das munições, calibres 380, 38 e 357, estavam em uma gaveta e ocultadas em meio a peças automotivas.