Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Não existe risco em operação que traz brasileiros de Wuhan' diz Bolsonaro
Coronavírus

'Não existe risco em operação que traz brasileiros de Wuhan' diz Bolsonaro

A previsão é que o grupo de repatriados, formado por 31 pessoas, chegue na madrugada de sábado para domingo no Brasil

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 12:49
Tripulantes de voos usam roupa especial de proteção contra o coronavírus Crédito: Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro reforçou, nesta sexta-feira, que o resgate de brasileiros e seus familiares chineses da cidade de Wuhan não representa "qualquer risco" para a população do País. "Queremos passar a informação clara ao Brasil de que não existe qualquer risco com operação Regresso", declarou o presidente após reunião no Ministério da Defesa.
A previsão é que o grupo de repatriados, formado por 31 pessoas, chegue na madrugada de sábado para domingo no Brasil. Além deles, virão outros 27 integrantes da equipe enviada pelo governo, desde médicos até diplomatas que prestam apoio à Operação Regresso, totalizando 58 pessoas.

Veja Também

Menos pessoas reportaram coronavírus nos últimos dois dias, afirma OMS

Coronavírus: especialistas divergem sobre quarentena

Governo deve rever PIB de 2020 se surto de coronavírus persistir

Junto ao grupo, o governo brasileiro anunciou que "dará carona" para seis estrangeiros - quatro poloneses, uma indiana e uma chinesa - que ficarão na Polônia, uma das escalas das aeronaves. Todos passarão pelos procedimentos de segurança.
Bolsonaro esteve no Ministério da Defesa na manhã de hoje para receber um briefing sobre o andamento da operação Regresso. O encontro ocorreu pouco antes dos dois aviões do governo brasileiro partirem para Wuhan, epicentro do novo coronavírus e local do resgate.
Acompanharam o presidente os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Também estavam presentes representantes das Três Forças e do Itamaraty.

Veja Também

Como o ES está se preparando para tratar casos de coronavírus?

Casos de suspeita de infecção por coronavírus no Brasil caem para 9

Número de mortos por coronavírus sobe para 563 na China

Para passar informações claras à população, o presidente optou por chamar a imprensa, de improviso, para que a apresentação feita a ele minutos antes também fosse divulgada aos jornalistas
De acordo com a Defesa, na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, todos os que estiverem na quarentena passarão por três avaliações diárias de saúde, além de receber apoio psicológico e de nutricionistas. Eles terão pelo menos seis refeições diárias, acesso à internet, televisão, biblioteca, sala de jogos e videogame. O espaço também oferece serviços como lavanderia.
A explanação foi feita pelo major-brigadeiro Marcelo Damasceno, que afirmou que o espaço terá "todas as facilidades que um hotel tem". De acordo com ele, todos os dias haverá uma sugestão de horário de recolhimento.

Veja Também

Recém-nascido é diagnosticado com coronavírus

Passageiro brinca que tem coronavírus e avião faz viagem de volta ao Canadá

Banco Central deve reduzir juro para amenizar efeito do Coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Compatibilidade amorosa de Virgem: as melhores combinações do signo no amor
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados