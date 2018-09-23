'Não existe caminho fora da democracia', diz Deltan Dallagnol

O procurador da República Deltan Dallagnol, que atua na força-tarefa da Lava Jato, afirmou neste sábado (22), durante evento em Vila Velha, que não existe caminho fora da democracia para solucionar os problemas do país. Para ele, a população deve usar o voto como arma contra os corruptos.

Dallagnol aconselhou o público presente no I Congresso Jurídico de Ciências Penais e Segurança do Estado, realizado na Universidade Vila Velha (UVV), a votar em candidatos que tenham apreço pela democracia, passado limpo e apoiem medidas contra a corrupção.

"Existem políticos honestos, íntegros, comprometidos, e eles devem ser valorizados no nosso meio. É injusto dizer que todo político é corrupto, mas mais do que injusto, é burro dizer que todo político é corrupto. É burro, porque você vai gerar um efeito contrário àquele que você quer. Você vai desestimular a entrada de pessoas íntegras, honestas e dedicadas na política", avaliou.

Durante entrevista coletiva, o procurador ainda classificou a Lava Jato como um terremoto que devastou esquemas de corrupção e explicou que agora o mais importante são os rumos que o país vai tomar para combater desvios de recursos.

Qual o balanço que o senhor faz da Lava Jato?

A Lava Jato rompeu a impunidade nos ciclos do poder, foi um terremoto que sacudiu a estabilidade de um sistema de corrupção que atravessa todas as cores partidárias. Agora, mais importante do que isso, do que esse diagnóstico, do que a Lava Jato fez até o momento, é que o país caminhe para um tratamento desse problema sistêmico da corrupção e só vamos fazer isso se houver reformas no meio empresarial, político e na Justiça criminal.

Como os desdobramentos da operação podem ajudar o eleitor a definir o voto?

Esperamos que a Lava Jato tenha efeito de estimular um voto mais consciente, apesar de todas as dificuldades que temos de renovação neste ano causadas dentre outros problemas pelo financiamento criado no ano passado, aquele fundo bilionário de R$ 1,7 bilhões, que está sendo direcionado prioritariamente a quem já está no poder. Sou contra o fundo como ele existe e do modo como ele é distribuído, o que impede a renovação e a oxigenação da nossa política.

Como avalia o acirramento político e a polarização nesta eleição?

Não vou fazer uma análise política. Agora, a partir da minha visão de democracia, da Constituição, poderia dizer que temos muito a aprender com as nossas diferenças. Em vez de usar a diferença como alavanca para o ódio, temos que usar a diferença como alavanca da compreensão mútua e do crescimento. A pluralidade é um ativo do nosso país e não um passivo. Não existe caminho para a solução fora da democracia.

O senhor já fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Julgamentos mais céleres beneficiariam o trabalho da Lava Jato?

Não só julgamentos mais céleres. Nós vemos que a prisão é um remédio amargo, mas necessário em caso de corrupção sistêmica e serial. E precisamos ter o amparo do Poder Judiciário se queremos combater esse fenômeno tão sério que prejudica tanto o nosso país. O que temos visto é uma série de decisões que foram proferidas pela Segunda Turma, por maioria de três ministros, que soltaram réus e retiraram processo de Curitiba, que nós conseguimos questionar tecnicamente com diferentes argumentos e que, ao mesmo tempo, na nossa perspectiva, prejudica o combate à corrupção no nosso país.

Como viu a saída do procurador Carlos Fernando Lima da Lava Jato? Avalia que enfraquece a operação?