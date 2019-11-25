'Não aceito que digam que não fizemos nada', diz Osmar Terra

Além de transformar o 13º salário numa ação permanente, em sua proposta de reforma tributária, o governo vai lançar o programa de restituição dos tributos da cesta básica aos beneficiários dos programas sociais. A informação foi antecipada ao Estado pelo secretário da Receita Federal, José Tostes. "Não aceitamos que digam que não fizemos nada. Criar o 13º é um avanço", disse o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ele não reconhece índices de redução da pobreza nos governos petistas.