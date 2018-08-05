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Pernambuco

Namorado de Fátima Bernardes pode ser vice de candidato a governador

Com Túlio Gadêlha vice, PROS deve lançar Maurício Rands ao governo de Pernambuco

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 19:36
No último dia do prazo de convenções, os diretórios estaduais do PROS e do PDT no Pernambuco decidiram formar uma nova chapa majoritária para dar palanque ao candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) nas eleições 2018. Nos bastidores, as siglas articulam lançar ainda neste domingo (5) o advogado e secretário da Organização dos Estados Americanos (OEA), Maurício Rands (PROS) como candidato a governador. O advogado Túlio Gadêlha (PDT), deve ser seu vice.
O bloco ainda deve contar com a adesão da Rede, que lançou o ex-prefeito de Petrolina Júlio Lóssio como candidato a governador na sexta-feira, e do Avante com o deputado federal Sílvio Costa. A vereadora do Recife, Marília Arraes (PT), rifada pelo partido, também deve dar apoio ao bloco.
Pela manhã, Gadêlha disse ao Estado que ainda estavam sendo feitas as conversas em torno do seu nome para entrar na disputa pelo governo pernambucano.
"Depois da saída de Marília Arraes, se faz necessário a criação de um grupo no campo de centro-esquerda que rompa essa polarização Paulo Câmara (PSB) e Armando Monteiro Neto (PTB) e de um palanque para Ciro Gomes aqui", disse.

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