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Morte de bancária

Namorada de 'Doutor Bumbum' é transferida para presídio de Benfica

Renata Fernandes está presa desde o último domingo

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 15:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 15:03
O médico Denis Cesar Barros Furtado é conhecido como "Doutor Bumbum" Crédito: Reprodução/Facebook
A namorada do médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como "Doutor Bumbum", foi transferida nesta quarta-feira para a unidade prisional de Benfica, na Zona Norte do Rio. Renata Fernandes, de 19 anos, está presa desde o último domingo na cela da 16ª DP (Barra da Tijuca), quando foi detida acusada de participar do procedimento estético que matou a bancária Lilian Calixto, na cobertura de Furtado, também na Barra da Tijuca. Segundo a advogada de Renata, Valéria Vieira, o prazo de permanência na delegacia expira nesta quarta, necessitando, assim, de transferência para um presídio. Já Denis segue foragido.
 Entramos com um pedido de habeas corpus nesta terça-feira. Espero que o resultado saia até o fim do dia. Vamos aguardar  disse a advogada.
Valéria afirma que a jovem atuava apenas como recepcionista da clínica, que funcionava no Shopping Downtown, também na Barra da Tijuca. No entanto, Renata é suspeita de ter ajudado no procedimento. Apesar de admitir que a jovem ingressou em um curso de técnica em enfermagem em São Paulo, que não concluiu, a advogada nega a participação dela no procedimento realizado no apartamento de Denis, no último sábado.
 Ela é recepcionista, atende telefone. Ela desconhecia qualquer prática ilegal. É uma menina do interior, que está assustada. Na condição de empregada, de subalterna, de subordinada, ela fazia o que o patrão mandava. E atender telefone não é crime. O fato de ela beijar na boca de uma pessoa esporadicamente também não lhe faz conivente, coautora, partícipe ou criminosa  disse Valéria na porta da delegacia, na última terça-feira.
Já a delegada Adriana Belém, que conduz a investigação, afirma que a atuação de Renata ia além da marcação de consultas.
 Ela tinha participação total. Era responsável pela contratação das pessoas, recebia todos os pagamentos, indicava onde o procedimento seria feito. Tem fotos nas redes sociais que mostram ela com uma touquinha.
 

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