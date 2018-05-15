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São Paulo

Na véspera do fim do leilão, triplex do Guarujá continua sem lances

Mais de 39 mil pessoas acessaram a página, mas ninguém ainda deu lances no valor mínimo de R$ 2,2 milhões estabelecido pelo edital para o arremate do imóvel pivô da condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 21:24

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 21:24

Triplex do Guarujá, em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
As duas suítes, quatro dormitórios, piscina, churrasqueira e duas vagas de garagem do triplex 164-A no Condomínio Solaris, no Guarujá, São Paulo, ainda não convenceram os mais de 39 mil visitantes na página de leilões a darem um lance para a aquisição do imóvel, respeitando o valor mínimo de R$ 2,2 milhões. Restam ainda 20 horas para o fim da concorrência. O imóvel é pivô da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Operação Lava Jato, a 12 anos e um mês de prisão.
O apartamento e suas reformas, supostamente custeadas pela OAS, foram apontadas pelo juiz Sérgio Moro e pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) como propinas de R$ 2,2 milhões da empreiteira ao ex-presidente.
O site do leilão descreve o imóvel, e diz que o eventual comprador terá de arcar com suas dívidas. De acordo com informação da Administração do Condomínio, sobre o imóvel recaem débitos condominiais pendentes de pagamento no importe de R$ 47.204,28 (quarenta e sete mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos) atualizados até 10/04/2018, que serão de responsabilidade do arrematante.
Segundo a discrição no site do leilão eletrônico, no primeiro pavimento há uma sala com varanda, cozinha e área de serviço, lavabo e uma suíte (conforme informações da Sra. Mariuza, da empresa OS, a suíte não existia na planta original, havendo modificações e inclusão deste dormitório). No segundo pavimento existem três quartos compactos (sendo um deles suíte), um banheiro e um hall de distribuição.
O site do Canal Judicial, que promove o leilão, também ressalta que o imóvel possui piso frio em todos os cômodos e armários planejados nos quartos, cozinha, área de serviço, área externa e banheiros. No local havia, ainda, um fogão, um exaustor e uma geladeira, sem uso e desligados.
Existe um elevador que integra os três andares, sendo que não foi possível verificar seu funcionamento visto que a luz da unidade não esta ligada. Imóvel e moveis (armário e camas) em bom estado de conservação, com exceção dos moveis da área externa (coifa e armários), que apresentam sinais de desgaste e ferrugem. O imóvel possui localização privilegiada, em frente da praia, no bairro jardim Astúrias e atualmente está desocupado, completa.

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