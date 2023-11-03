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Dicas para o Enem

Na reta final para o Enem, cuidados devem ser com o corpo e a mente

Primeira etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio será neste domingo; veja dicas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 nov 2023 às 09:17

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 09:17

Os dias que antecedem a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem ser de muita tensão e nervosismo para os candidatos. Mas alguns hábitos podem ser adotados para que a ansiedade não atrapalhe o seu desempenho. 
Estudantes chegam para fazer prova do Enem
Estudantes chegam para fazer prova do Enem Crédito: Valter Campanato/agência Brasil
A primeira dica é evitar estudos intensos na véspera da prova. “O que eles tinham que ter de aprendizado já deve ter ocorrido, então na última semana a revisão deve ser de forma mais tranquila e sem pressão”, orienta a coordenadora de convivência ética do Colégio Sigma, de Brasília, Paula Cavalcante. 
Notícias relacionadas:Cidade de São Paulo terá ônibus gratuitos em dias de provas do Enem.Governo vai reforçar policiamento no RJ por causa de jogos e do Enem.Saiba como é feita a correção das provas e das redações do Enem.Ler um livro, assistir a um filme, dar uma caminhada e estar com a família e com amigos são boas opções para passar esse tempo. As atividades físicas podem ser uma válvula de escape para a ansiedade, mas também devem ser praticadas com moderação, para evitar lesões, diz a professora. 
A alimentação na véspera e no dia da prova também merece atenção. A dica é manter uma alimentação leve e evitar alimentos que façam mal ao trato digestivo. “A véspera do Enem não é dia de comer coisas diferentes”, aconselha a orientadora educacional e psicopedagoga do colégio Mopi, do Rio de Janeiro, Adriana Ferreira.
Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro dia de prova, os participantes fazem as questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. No segundo dia, de Ciências da Natureza e Matemática. 
Ansiedade
Em um momento importante e decisivo como este, a ansiedade é natural, mas deve ser controlada para não atrapalhar o desempenho dos candidatos. “Quanto melhor estiverem emocionalmente, melhores serão os resultados”, diz Paula Cavalcante. Segundo ela, descansar a mente é extremamente importante neste momento e quem já tem o hábito de fazer meditação ou respiração guiada pode lançar mão desses recursos antes e durante a prova. 
Para o momento da prova, a principal orientação da professora Adriana é beber água.  “Estudante hidratado consegue pensar melhor”. Ela também aconselha o aluno a levar algum alimento que seja fonte de caloria e também de prazer, como um chocolate por exemplo. 
Caso o estudante perceba que o nervosismo está atrapalhando, é indicado beber água e dar uma pausa para respirar. “Oxigene seu cérebro, isso não é perda de tempo, é ganho, pois se entrar em uma crise de ansiedade, não vai conseguir resolver as questões”, afirma Adriana. 
Dicas para driblar a ansiedade 
Antes da prova: 
Manter alimentação leve, evitando comidas diferentes do habitual
Fazer atividades físicas leves
Assistir a um filme, ler um livro, fazer uma caminhada
Conversar com a família e amigos
Não fazer estudos intensos
Se sentir necessidade, revisar anotações e mapas mentais
Na hora da prova: 
Beber água
Levar um lanche leve e saboroso
Se ficar nervoso ou ansioso, fazer uma pausa para ir ao banheiro
Fazer respiração consciente

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