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Pesquisa Ibope

Na cidade de SP, Haddad aparece numericamente à frente de Bolsonaro

Segundo pesquisa Ibope, petista tem 51% dos votos válidos, contra 49% do candidato do PSL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 02:50

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 02:50

Crédito: Agência Brasil
O candidato à Presidência Fernando Haddad , do PT , cresceu quatro pontos na capital paulista e aparece numericamente à frente de Jair Bolsonaro ( PSL ), segundo pesquisa do Instituto Ibope feita entre os dias 20 e 23 de outubro. O petista tem 51% dos votos válidos, contra 49% do capitão. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, o cenário é de empate técnico.
Na sondagem anterior, divulgada no dia 17, Bolsonaro liderava com 53% e petista tinha 47%.
Na região metropolitana, no entanto, o cenário é inverso ao da capital: Bolsonaro avançou seis pontos e tem 63% dos votos válidos, ante 37% do petista.
No interior, a vantagem de Bolsonaro é ainda maior: 71% a 29%. O candidato do PSL manteve o mesmo patamar de votos válidos do levantamento anterior.
É também na cidade de São Paulo que é pior o desempenho do "Bolsodoria", voto casado no candidato João Doria (PSDB) para o governo paulista e em Bolsonaro ao Planalto. Doria tem 41% das preferências e está 18 pontos atrás do atual governador Márcio França (PSB). O socialista tem 59% dos votos válidos. No interior, porém, Doria tem ampla vantagem: 60% a 40%, assim como Bolsonaro diante de Haddad.
A queda de Bolsonaro na capital aconteceu após o segundo turno, quando Doria declarou voto no capitão e passou a intensifcar os pedidos de votos casados.
O tucano que deixou a prefeitura após um ano e três meses de governo, acumula alto índice de rejeição entre os paulistanos: 48% dos eleitores afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Na periferia, a rejeição a Doria é de 38%, enquanto no interior cai para 25%.

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