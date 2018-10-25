Na cidade de SP, Haddad aparece numericamente à frente de Bolsonaro

Crédito: Agência Brasil

O candidato à Presidência Fernando Haddad , do PT , cresceu quatro pontos na capital paulista e aparece numericamente à frente de Jair Bolsonaro ( PSL ), segundo pesquisa do Instituto Ibope feita entre os dias 20 e 23 de outubro. O petista tem 51% dos votos válidos, contra 49% do capitão. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, o cenário é de empate técnico.

Na sondagem anterior, divulgada no dia 17, Bolsonaro liderava com 53% e petista tinha 47%.

Na região metropolitana, no entanto, o cenário é inverso ao da capital: Bolsonaro avançou seis pontos e tem 63% dos votos válidos, ante 37% do petista.

No interior, a vantagem de Bolsonaro é ainda maior: 71% a 29%. O candidato do PSL manteve o mesmo patamar de votos válidos do levantamento anterior.

É também na cidade de São Paulo que é pior o desempenho do "Bolsodoria", voto casado no candidato João Doria (PSDB) para o governo paulista e em Bolsonaro ao Planalto. Doria tem 41% das preferências e está 18 pontos atrás do atual governador Márcio França (PSB). O socialista tem 59% dos votos válidos. No interior, porém, Doria tem ampla vantagem: 60% a 40%, assim como Bolsonaro diante de Haddad.

A queda de Bolsonaro na capital aconteceu após o segundo turno, quando Doria declarou voto no capitão e passou a intensifcar os pedidos de votos casados.