Na Câmara, PSL e PT têm mais deputados eleitos

Os dois partidos que vão disputar o segundo turno na eleição presidencial devem ter as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Até as 23h deste domingo (07), a apuração indicava que o PSL terá 55 deputados, mesmo número do PT. O crescimento do PSL representará a maior mudança na próxima legislatura. O salto se deu na esteira da popularidade de Jair Bolsonaro , já que, na eleição de 2014, a legenda elegeu apenas um deputado. O PT, por sua vez, mesmo continuando a ser uma das maiores bancadas, encolheu na comparação com 2014, quando conseguiu eleger 68 deputados.

Apesar de as duas legendas conquistarem a maior parte das cadeiras, a Casa será ainda mais pulverizada. A perspectiva é que nove partidos tenham bancadas entre 25 e 40 parlamentares (PP, MDB, PSDB, PSD, PSB, PR, PRB, DEM e PDT).

Com o andamento da apuração, a tendência é que a Câmara tenha, a partir de 2019, 30 partidos com representação. Na eleição de 2014, eram 28. O PMDB e PSDB podem ter uma queda de quase 50% de suas bancadas. Nas últimas eleições, esses partidos elegeram, respectivamente, 65 e 54 parlamentares na Câmara.

Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável, foi o deputado federal mais votado da História do país, com 1,8 milhão de votos. Joice Hasselmann, também do partido, foi a segunda mais votada do estado, com pouco mais de um milhão de votos. Os paulistas elegeram nove parlamentares da legenda.

Na onda conservadora em São Paulo, também elegeram-se entre os mais votados do estado o líder do Movimento Brasil Livre Kim Kataguiri (DEM), Capitão Augusto (PR), Pastor Feliciano (Pode) e Policial Kátia Sastre (PR). Esta última ficou conhecida com a divulgação de um vídeo em que reagiu a um assalto e matou um bandido.

No Rio, o PSL teve ainda mais deputados federais eleitos: 12. O mais votado foi o subtenente Hélio Fernandes, que utilizou o nome de urna de Hélio Bolsonaro. Ele teve aproximadamente 345 mil votos, cerca de três mil a mais do que Marcelo Freixo, do Psol, dono do segundo melhor desempenho no Rio. Alessandro Molon, do PSB, foi o terceiro colocado no estado, com 228 mil votos. Já o PT elegeu apenas um deputado no Rio.

A eleição dos deputados do PT se deu, principalmente, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e Bahia. Esses três últimos são governados por nomes do partido, sendo que nos dois estados do Nordeste os governadores se reelegeram no primeiro turno. A presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, que desistiu de concorrer ao Senado, conseguiu uma vaga e foi a terceira deputada mais votada do Paraná.

Centrão tem 170 cadeiras

O centrão, grupo formado por PP, DEM, PRB, PR e SD, que apoiou Geraldo Alckmin (PSDB) na eleição deste ano, conquistou cerca de 170 cadeiras. O principal líder do grupo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu reeleger-se com cerca de 74 mil votos. O grupo deve se reunir nesta semana para definir se deve apoiar um candidato para o segundo turno. A tendência é que o grupo se divida.

O Novo, grande surpresa em Minas, onde teve o candidato que liderou a votação para o governo, deve eleger oito deputados federais. No espectro político oposto, o Psol, que em 2014 elegeu cinco deputados, neste ano deve ficar com 11.