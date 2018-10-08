Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Na Câmara, PSL e PT têm mais deputados eleitos
55 cada um

Na Câmara, PSL e PT têm mais deputados eleitos

Na esteira de Bolsonaro, partido representará a maior mudança, saindo de um deputado eleito para 55
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 16:25

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 16:25

Os dois partidos que vão disputar o segundo turno na eleição presidencial devem ter as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Até as 23h deste domingo (07), a apuração indicava que o PSL terá 55 deputados, mesmo número do PT. O crescimento do PSL representará a maior mudança na próxima legislatura. O salto se deu na esteira da popularidade de Jair Bolsonaro , já que, na eleição de 2014, a legenda elegeu apenas um deputado. O PT, por sua vez, mesmo continuando a ser uma das maiores bancadas, encolheu na comparação com 2014, quando conseguiu eleger 68 deputados.
Apesar de as duas legendas conquistarem a maior parte das cadeiras, a Casa será ainda mais pulverizada. A perspectiva é que nove partidos tenham bancadas entre 25 e 40 parlamentares (PP, MDB, PSDB, PSD, PSB, PR, PRB, DEM e PDT).
> O RAIO-X DOS VOTOS NO ES
Com o andamento da apuração, a tendência é que a Câmara tenha, a partir de 2019, 30 partidos com representação. Na eleição de 2014, eram 28. O PMDB e PSDB podem ter uma queda de quase 50% de suas bancadas. Nas últimas eleições, esses partidos elegeram, respectivamente, 65 e 54 parlamentares na Câmara.
Em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável, foi o deputado federal mais votado da História do país, com 1,8 milhão de votos. Joice Hasselmann, também do partido, foi a segunda mais votada do estado, com pouco mais de um milhão de votos. Os paulistas elegeram nove parlamentares da legenda.
> Eleição para o Senado derrota políticos conhecidos
Na onda conservadora em São Paulo, também elegeram-se entre os mais votados do estado o líder do Movimento Brasil Livre Kim Kataguiri (DEM), Capitão Augusto (PR), Pastor Feliciano (Pode) e Policial Kátia Sastre (PR). Esta última ficou conhecida com a divulgação de um vídeo em que reagiu a um assalto e matou um bandido.
No Rio, o PSL teve ainda mais deputados federais eleitos: 12. O mais votado foi o subtenente Hélio Fernandes, que utilizou o nome de urna de Hélio Bolsonaro. Ele teve aproximadamente 345 mil votos, cerca de três mil a mais do que Marcelo Freixo, do Psol, dono do segundo melhor desempenho no Rio. Alessandro Molon, do PSB, foi o terceiro colocado no estado, com 228 mil votos. Já o PT elegeu apenas um deputado no Rio.
> Bolsonaro venceria no 1° turno no ES; veja os votos por cidade
A eleição dos deputados do PT se deu, principalmente, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e Bahia. Esses três últimos são governados por nomes do partido, sendo que nos dois estados do Nordeste os governadores se reelegeram no primeiro turno. A presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, que desistiu de concorrer ao Senado, conseguiu uma vaga e foi a terceira deputada mais votada do Paraná.
Centrão tem 170 cadeiras
O centrão, grupo formado por PP, DEM, PRB, PR e SD, que apoiou Geraldo Alckmin (PSDB) na eleição deste ano, conquistou cerca de 170 cadeiras. O principal líder do grupo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu reeleger-se com cerca de 74 mil votos. O grupo deve se reunir nesta semana para definir se deve apoiar um candidato para o segundo turno. A tendência é que o grupo se divida.
O Novo, grande surpresa em Minas, onde teve o candidato que liderou a votação para o governo, deve eleger oito deputados federais. No espectro político oposto, o Psol, que em 2014 elegeu cinco deputados, neste ano deve ficar com 11.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados