Na atual Assembleia, 10 deputados entram na fila de suplentes em 2019

Assembleia Legislativa do ES: metade dos deputados estaduais se reelegeram Crédito: Marcelo Prest

Nestas eleições, 25 dos 30 deputados estaduais do Espírito Santo tentaram se reeleger. No entanto, a vitória nas urnas aconteceu para 15 deles. Mas os outros dez não saíram tão em queda no pleito. Isso porque eles estão entre os suplentes dos eleitos e podem assumir, caso algum deles saia para disputar outro cargo em 2020 ou venha a assumir uma secretaria de governo, por exemplo.

São eles: Jamir Malini (PP), Luiz Durão (PDT), Esmael de Almeida (PSD), Marcos Bruno (Rede), Devanir Ferreira (PRB), Cláudia Lemos (PRB), Eliana Dadalto (PTC), Freitas (PSB), Nunes (PT), Padre Honório (PT) e Luiza Toledo (MDB).

PREFEITURAS

Com o resultado das eleições, a configuração das Câmaras de Vereadores de Vitória e da Serra vão ter mudanças. Fabrício Gandini (PPS) vai se tornar deputado estadual e quem pode assumir a vaga de vereador da capital deixada por ele é o primeiro suplente, Luiz Emanuel Zouain (PPS), que hoje é secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços de Vitória. O segundo suplente dessa coligação e pode assumir, caso Zouain não volte para a Câmara, é Wagner Ito (PPS).

Na Serra, o vereador Alexandre Xambinho (Rede) também vai trocar a Câmara de Vereadores pela Assembleia. Quem deve assumir em seu lugar no município, é Ericson Duarte (Rede), primeiro suplente da coligação. Ele já esteve na Câmara em outros momentos dessa legislatura, quando a cadeira da coligação ficou desocupada.

SUPLENTES PARA DEPUTADO ESTADUAL

PP e PROS

Eleitos: Renzo Vasconcelos (PP) e Raquel Lessa (PROS)

Suplentes: 1º - Jamir Malini (PP) 11.961 votos; 2º - Helcio Couto (PP) 8.713 votos

PDT, DEM, PPL e PSD

Eleitos: Theodorico Ferraço (DEM), Enivaldo dos Anjos (PSD), Marcelo Santos (PDT)

Suplentes: 1º - Luiz Durão (PDT) 17.820 votos; 2º - Sueli Vidigal (PDT) 14.631 votos; 3º - Esmael Barbosa de Almeida (PSD) 14.146 votos

PTB e PMB

Eleito: Adilson Espindula (PTB)

Suplente: 1º - Wendel Santana Lima (PTB) 10.284 votos

Podemos, PRTB, PMN, Patriota, Rede

Eleitos: Janete de Sá (PMN), Rafael Favatto (Patriota) e Alexandre Marçal (Rede)

Suplentes: 1º - Ederson Jorge de Lima (Podemos) 10.486 votos; 2º - Marcos Bruno (Rede) 8.696 votos; 3º - Jaime Santos Oliveira Junior (Podemos) 7.256 votos

PR, PRB e PSL

Eleitos: Danilo Bahiense Moreira (PSL), Hudson Leal (PRB), Capitão Assumção (PSL), Alexandre Quintino (PSL), Torino Marques (PSL), Erick Musso (PRB)

Suplentes: 1º - Devanir Ferreira (PRB) 19.195 votos; 2º - Claudia Lemos (PRB) 9.157 votos; 3º - Luciano Carlos Merlo (PSL) 8.338 votos; 4º - Otto Fernando Moreira Baptista (PRB) 8.269 votos; 5º - Osvaldo Maturano (PRB) 6.671 votos; 6º - Marcus Vinicius Doelinger Assad (PSL) 6.652 votos

PPS, Avante e PTC

Eleitos: Fabrício Gandini (PPS) e Carlos Von (Avante)

Suplentes: 1º - Eliana Dadalto (PTC) 13.568 votos; 2º - Joel da Costa (PPS) 9.984 votos

PSB e DC

Eleitos: Sergio Majeski (PSB), Euclerio Sampaio (DC) e Bruno Lamas (PSB)

Suplentes: 1º - Freitas (PSB) 15.320 votos; 2º - Gedson Queiroz Merizio (PSB) 13.570 votos; 3º - Alexandre Bastos Rodrigues (PSB) 13.282 votos

PV, SDD e PHS

Eleitos: Luciano Machado (PV) e Marcos Antonio Garcia (PV)

Suplentes: 1º - Claudete Vasconcelos (SD) 10.311 votos; 2º - Luiz Carlos Coutinho (SD) 10.232 votos

PRP e PCdoB

Eleitos: Lorenzo Pazolini (PRP) e Dary Pagung (PRP)

Suplentes: 1º - Marcos Miranda Madureira (PRP) 13.222 votos; 2º - Siegmund Berger (PCdoB) 10.740 votos

PSDB e PSC

Eleitos: Vandinho Leite (PSDB), Marcos Mansur (PSDB) e Emilio Mameri (PSDB)

Suplentes: 1º - Neuzinha de Oliveira (PSDB) 8.735 votos; 2º - Wanderson Marinho (PSC) 8.345 votos; 3º - Sergio Camilo Gomes (PSC) 7.937 votos

PT

Eleito: Iriny Lopes (PT)

Suplentes: 1º - Nunes (PT) 17.526 votos; 2º - Padre Honório (PT) 16.221 votos

MDB

Eleitos: Hércules Silveira (MDB) e José Esmeraldo (MDB)