Música pró-Bolsonaro não é de artistas cubanos

A canção "O Mito chegou" que, segundo algumas postagens nas redes sociais, teria sido gravada por artistas cubanos e estaria "bombando" nas rádios da Flórida, na verdade foi criada por um venezuelano que mora no Brasil. E não há registro de que tenha feito sucesso nos Estados Unidos.

A composição, feita em apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), é de autoria do venezuelano que se identifica como El Veneco. Ele mora no Brasil e tem um canal no YouTube com 9 mil seguidores. O Comprova confirmou com El Veneco a autoria da canção. Ele administra uma conta no WhatsApp em que divulga suas produções. O artista, entretanto, não respondeu a outros questionamentos do Comprova.

A verificação foi feita pelo projeto Comprova. Envolveu profissionais de Folha de S. Paulo, GaúchaZH e NSC. Em seguida, jornalistas de Estadão, Veja, O Povo, Gazeta do Povo, UOL, Jornal do Commercio, Folha de S. Paulo, Poder 360 e Gazeta Online concordaram com a checagem.

El Veneco é venezuelano, mora no Brasil e apoia Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O canal no YouTube tem publicações regulares desde 2015, com manifestações de apoio e outras canções pró-Bolsonaro desde novembro de 2016.

Na data da publicação original, em 9 de outubro de 2017, o autor também divulgou um vídeo de bastidor da produção, realizada em parceria com seu filho, chamado de V-Hero.

O vídeo da música, em ritmo reggaeton, estilo caribenho que mescla diversos gêneros como rap, reggae, salsa e pop, contava com mais de 43 mil visualizações até a publicação deste texto.

A letra, em português, tem trechos como: "O mito chegou, o Brasil acordou. Esperança de verdade, olhar de criança e agora podemos ver um Brasil de verdade". Além de dizer o nome de Bolsonaro, o cantor aparece no vídeo usando uma camisa com o rosto do candidato do PSL.

Em um vídeo divulgado no último dia 30 de agosto, El Veneco explica que compôs "O Mito Chegou" em 2017, mas não registrou o título (o que impediria a livre reprodução em rádios da Flórida devido aos direitos autorais).

Não há registros de "O Mito Chegou" ou de canções do artista El Veneco no aplicativo de músicas Spotify. Também não há registro da música entre as 50 composições latinas nas listas semanais da Billboard , publicação norte-americana especializada em informações sobre a indústria musical.

No Twitter, a publicação com o conteúdo do viral com maior engajamento data do último dia 3 de setembro, também anunciando a suposta repercussão nos Estado Unidos: "Um camarada meu que mora em Tampa nos EUA disse que na Flórida esse som ta bombando nas rádios".

No Facebook, o título também foi reproduzido com a mesma versão de que se trata de uma canção de cubanos nos EUA. Uma das publicações, datada do último dia 1º de setembro, tem 1,2 mil comentários e 14 mil compartilhamentos.

A sugestão de verificação da corrente viral foi enviada ao WhatsApp do Comprova.