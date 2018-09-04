Museu Nacional teve proposta de R$ 80 milhões do banco internacional

O Museu Nacional chegou perto de deixar o chapéu da UFRJ há cerca de 20 anos. Na época, Israel Klabin, ex-prefeito do Rio e do grupo de papel e celulose que leva o nome da família, obteve recursos no exterior para custear a reforma da instituição, segundo o sociólogo Simon Schwartzman, ex-presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets).
No domingo (3), um dia após o incêndio no museu, Schwartzman publicou um relato em sua página no Facebook sobre o episódio. Lembro que uns 20 anos atrás houve projeto de transformar o museu em uma fundação de direito privado e conseguir recursos privados nacionais e internacionais para dar a ele as condições de preservação e funcionamento compatíveis com a importância do prédio e do acervo. Não foi possível, porque isto significaria retirá-lo da UFRJ, que nunca teve condições de gerenciar um museu deste porte, mas não abria mão de seu controle, escreveu ele.
Schwartzman, que está fora do país, explicou que ouviu do próprio Klabin sobre o projeto. O empresário formado em engenharia civil e matemática pela Universidade do Brasil, hoje UFRJ teria obtido US$ 80 milhões junto ao Banco Mundial para financiar a reforma do Museu Nacional, informou o site Brazil Journal.
A instituição financeira, contudo, impunha como condição à liberação dos recursos que o museu tivesse gestão independente. A ideia era transformá-lo em organização social, entidade privada sem fins lucrativos que recebe subvenção do estado para prestar serviços de interesse público. O problema não é privatizar ou não, mas a cultura de gerência profissional e responsável pelo patrimônio público, ou sua ausência, ponderou o sociólogo sobre o Museu Nacional.
Procurados, a UFRJ e o Museu Nacional não responderam até o fechamento desta edição. Israel Klabin não atendeu o GLOBO.
O projeto de restauração do Museu Nacional, de R$ 21 milhões, teve que ser refeito, a pedido do BNDES, porque não previa um item obrigatório para a segurança do acervo: um sistema de prevenção e combate a incêndios. A revelação foi feita ontem pelo jornalista Lauro Jardim.
PROJETO ESTAVA IRREGULAR
Em em seu relatório de análise, o banco afirmou que o projeto original estava irregular por falta de licenças do Corpo de Bombeiros. A UFRJ teve que reformular a proposta e obter novas aprovações no Ministério da Cultura. Em junho deste ano, a nova versão do projeto foi finalmente aprovada, mas o dinheiro não foi liberado.
No domingo (2), em São Paulo, o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, atribuiu à legislação eleitoral a razão pelo qual os recursos ainda não tinham sido disponibilizados. Ele afirmou que a análise jurídica deve ser concluída o mais rapidamente possível, e BNDES poderá até aumentar o valor destinado ao museu.