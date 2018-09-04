Museu Nacional teve proposta de R$ 80 milhões do banco internacional

Imagens do incendio de grandes proporcoes que destrui o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista em Sao Cristovao na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na noite desse domingo (02). (Foto: Erick Dau / A7 Press). Crédito: Erick Dau / A7 Press

O Museu Nacional chegou perto de deixar o chapéu da UFRJ há cerca de 20 anos. Na época, Israel Klabin, ex-prefeito do Rio e do grupo de papel e celulose que leva o nome da família, obteve recursos no exterior para custear a reforma da instituição, segundo o sociólogo Simon Schwartzman, ex-presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets).

No domingo (3), um dia após o incêndio no museu, Schwartzman publicou um relato em sua página no Facebook sobre o episódio. Lembro que uns 20 anos atrás houve projeto de transformar o museu em uma fundação de direito privado e conseguir recursos privados nacionais e internacionais para dar a ele as condições de preservação e funcionamento compatíveis com a importância do prédio e do acervo. Não foi possível, porque isto significaria retirá-lo da UFRJ, que nunca teve condições de gerenciar um museu deste porte, mas não abria mão de seu controle, escreveu ele.

Schwartzman, que está fora do país, explicou que ouviu do próprio Klabin sobre o projeto. O empresário  formado em engenharia civil e matemática pela Universidade do Brasil, hoje UFRJ  teria obtido US$ 80 milhões junto ao Banco Mundial para financiar a reforma do Museu Nacional, informou o site Brazil Journal.

A instituição financeira, contudo, impunha como condição à liberação dos recursos que o museu tivesse gestão independente. A ideia era transformá-lo em organização social, entidade privada sem fins lucrativos que recebe subvenção do estado para prestar serviços de interesse público. O problema não é privatizar ou não, mas a cultura de gerência profissional e responsável pelo patrimônio público, ou sua ausência, ponderou o sociólogo sobre o Museu Nacional.

Procurados, a UFRJ e o Museu Nacional não responderam até o fechamento desta edição. Israel Klabin não atendeu o GLOBO.

O projeto de restauração do Museu Nacional, de R$ 21 milhões, teve que ser refeito, a pedido do BNDES, porque não previa um item obrigatório para a segurança do acervo: um sistema de prevenção e combate a incêndios. A revelação foi feita ontem pelo jornalista Lauro Jardim.

PROJETO ESTAVA IRREGULAR

Em em seu relatório de análise, o banco afirmou que o projeto original estava irregular por falta de licenças do Corpo de Bombeiros. A UFRJ teve que reformular a proposta e obter novas aprovações no Ministério da Cultura. Em junho deste ano, a nova versão do projeto foi finalmente aprovada, mas o dinheiro não foi liberado.