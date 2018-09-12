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Auxílio

Museu do Louvre oferece ajuda para recuperar Museu Nacional do Rio

As medidas da parceria serão discutidas posteriormente entre o Ministério da Educação brasileiro e o Ministério da Cultura da França
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 21:14

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 21:14

O diretor do museu francês Louvre, Jean-Luc Martinez, se colocou à disposição para ajudar na recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria do Ministério da Educação nesta terça-feira (11).
Consultada pela Agência Brasil, a assessoria da pasta não adiantou detalhes de como o auxílio será efetivado pela equipe do Museu do Louvre. As medidas da parceria serão discutidas posteriormente entre o Ministério da Educação brasileiro e o Ministério da Cultura da França.
Começa instalação de tapumes no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O Museu Nacional do Rio de Janeiro, maior do país, pegou foco no dia 2 de setembro. Toda a parte da frente da estrutura ficou destruída. Boa parte das coleções foi perdida no fogo. Não houve vítimas.
RECUPERAÇÃO
Nesta segunda (10), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pelo museu, iniciou as contratações para as obras de reconstrução. O governo federal anunciou que vai investir emergencialmente R$ 10 milhões para a recuperação do local. O recurso, contudo, ainda não foi repassado à UFRJ.
As verbas serão utilizadas para a cobertura do local com tapumes, para o reforço da estrutura do prédio e escoramento das paredes. O objetivo é dar condições para avaliar a situação do acervo após o incêndio. Em seguida, serão feitos os projetos básico e de reconstrução do museu. A última fase será a recomposição do acervo.

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