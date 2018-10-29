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Festa

Multidão comemora vitória de Bolsonaro na Praça do Papa, em Vitória

Com bandeiras do Brasil, camisas e adereços verde e amarelo, eles saudaram o novo presidente do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 01:31

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 01:31

Uma multidão se concentrou na Praça do Papa, em Vitória, para comemorar a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) neste domingo (28). Com bandeiras do Brasil, camisas e adereços verde e amarelo, eles saudaram o novo presidente do país.
Eleitores de Bolsonaro comemoram, na Praça do Papa, a vitória do novo presidente do país Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta
Um palco foi montado no local e o público aproveitou os shows de bandas que tocaram ao vivo. Também havia dois trios elétricos e food trucks com comidas e bebidas na praça.
Quando a vitória do candidato do PSL foi anunciada, o público cantou o hino nacional e comemorou com fogos de artifício.
> Festa pela vitória de Bolsonaro lota rua em Vitória
Segundo um policial militar, cerca de dois mil eleitores se concentram no local. Marcelo Pimentel, um dos organizadores do evento, estimou que havia entre 10 e 15 mil pessoas na praça.
"É muito bonito ver todo mundo se manifestando em paz, com a bandeira do Brasil, querendo ordem, progresso e o cumprimento das leis", afirmou.
PROMESSAS
O organizador ressaltou que vai cobrar a execução das promessas feitas pelo presidente eleito.
"Nós votamos no Bolsonaro, mas somos brasileiros e não temos corruptos de estimação. Se ele não condizer com o que nós esperamos dele, eu viro oposição. Eu tenho país, não tenho partido político."
O engenheiro Dioceles Bahiense, de 72 anos, disse que foi para a Praça do Papa porque precisava ficar junto aos "irmãos brasileiros" neste momento de emoção.
"Esta nação tem que estar junta. Votei no Bolsonaro porque a gente precisava mudar. O PT ficou anos no poder e não cumpriu o que prometeu. A família, para mim, está em primeiro lugar, e as propostas dele caminhavam para isso", salientou.
O engenheiro Dioceles Bahiense, de 72 anos, disse que foi para a Praça porque precisava ficar junto aos "irmãos brasileiros" neste momento de emoção Crédito: Cleiton Augusto Soares
Para Ramon Diniz, 36 anos, bacharel em Direito, a esperança está na mudança. "Estou aqui porque vim prestigiar a vitória de Jair Bolsonaro. Vamos torcer para que ele faça um trabalho com ética e seriedade  porque é isso que esperamos da política", disse.
Ramon Diniz com a família na Praça do Papa Crédito: Cleiton Augusto Soares
A aposentada Eliete Bermudes, de 68 anos, disse que votou em Bolsonaro para tirar o PT do poder. "Eu quero um Brasil melhor para os meus netos, não dá mais para a gente viver nessa situação com um presidiário querendo mandar no nosso país."
"A vitória do Bolsonaro representa a liberdade e a exumação do PT. Em 2002 eu fiz parte dos que votaram nessa quadrilha que se instalou no país e estou feliz demais em ter terminado com ela", comemorou o administrador Francisco de Assis, de 60 anos.
Francisco de Assis comemora vitória de Bolsonaro Crédito: Cleiton Augusto Soares
A primeira opção da psicopedagoga Leslie Marroquio era votar no candidato João Amoêdo (Novo). Mas, segundo ela, depois de perceber as notícias falsas envolvendo o candidato do PSL, mudou sua escolha.
"Optei por votar no Bolsonaro por ser um homem de bem e de coragem. Ele representa a renovação. Eu tenho dois filhos e penso no futuro deles. Chega de roubalheira, chega de corrupção, já deu o que tinha que dar."
Leslie com a filha, Julia, e a sobrinha, Vitória Sabadini Crédito: Cleiton Augusto Soares

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