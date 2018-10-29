Multidão comemora vitória de Bolsonaro na Praça do Papa, em Vitória

Uma multidão se concentrou na Praça do Papa, em Vitória, para comemorar a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) neste domingo (28). Com bandeiras do Brasil, camisas e adereços verde e amarelo, eles saudaram o novo presidente do país.

Eleitores de Bolsonaro comemoram, na Praça do Papa, a vitória do novo presidente do país Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta

Um palco foi montado no local e o público aproveitou os shows de bandas que tocaram ao vivo. Também havia dois trios elétricos e food trucks com comidas e bebidas na praça.

Quando a vitória do candidato do PSL foi anunciada, o público cantou o hino nacional e comemorou com fogos de artifício.

Segundo um policial militar, cerca de dois mil eleitores se concentram no local. Marcelo Pimentel, um dos organizadores do evento, estimou que havia entre 10 e 15 mil pessoas na praça.

"É muito bonito ver todo mundo se manifestando em paz, com a bandeira do Brasil, querendo ordem, progresso e o cumprimento das leis", afirmou.

PROMESSAS

O organizador ressaltou que vai cobrar a execução das promessas feitas pelo presidente eleito.

"Nós votamos no Bolsonaro, mas somos brasileiros e não temos corruptos de estimação. Se ele não condizer com o que nós esperamos dele, eu viro oposição. Eu tenho país, não tenho partido político."

O engenheiro Dioceles Bahiense, de 72 anos, disse que foi para a Praça do Papa porque precisava ficar junto aos "irmãos brasileiros" neste momento de emoção.

"Esta nação tem que estar junta. Votei no Bolsonaro porque a gente precisava mudar. O PT ficou anos no poder e não cumpriu o que prometeu. A família, para mim, está em primeiro lugar, e as propostas dele caminhavam para isso", salientou.

O engenheiro Dioceles Bahiense, de 72 anos, disse que foi para a Praça porque precisava ficar junto aos "irmãos brasileiros" neste momento de emoção Crédito: Cleiton Augusto Soares

Para Ramon Diniz, 36 anos, bacharel em Direito, a esperança está na mudança. "Estou aqui porque vim prestigiar a vitória de Jair Bolsonaro. Vamos torcer para que ele faça um trabalho com ética e seriedade porque é isso que esperamos da política", disse.

Ramon Diniz com a família na Praça do Papa Crédito: Cleiton Augusto Soares

A aposentada Eliete Bermudes, de 68 anos, disse que votou em Bolsonaro para tirar o PT do poder. "Eu quero um Brasil melhor para os meus netos, não dá mais para a gente viver nessa situação com um presidiário querendo mandar no nosso país."

"A vitória do Bolsonaro representa a liberdade e a exumação do PT. Em 2002 eu fiz parte dos que votaram nessa quadrilha que se instalou no país e estou feliz demais em ter terminado com ela", comemorou o administrador Francisco de Assis, de 60 anos.

Francisco de Assis comemora vitória de Bolsonaro Crédito: Cleiton Augusto Soares

A primeira opção da psicopedagoga Leslie Marroquio era votar no candidato João Amoêdo (Novo). Mas, segundo ela, depois de perceber as notícias falsas envolvendo o candidato do PSL, mudou sua escolha.

"Optei por votar no Bolsonaro por ser um homem de bem e de coragem. Ele representa a renovação. Eu tenho dois filhos e penso no futuro deles. Chega de roubalheira, chega de corrupção, já deu o que tinha que dar."