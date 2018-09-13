Mulheres se unem nas redes contra Bolsonaro

As criadoras do grupo afirmam que o objetivo não é apoiar nenhum partido e que todas as posições políticas são bem-vindas, desde que não votem no candidato do, a quem chamam de inominável ou coiso. O grupo aproveita a grande mobilização online para marcar atos públicos contra o candidato na sexta-feira, 14, na Avenida Paulista, em São Paulo, e no dia 29, na Cinelândia, no centro do Rio, entre outros eventos.