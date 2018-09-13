Mulheres se unem nas redes contra Bolsonaro

Criado no dia 30 de agosto no Facebook, o grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, dedicado a se opor ao candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, quebrou a internet. O agrupamento, formado apenas por eleitoras, começou a chamar a atenção na segunda-feira passada, ao agregar mais de 300 mil mulheres em um único dia. Dois dias depois, atingiu 1,2 milhão o equivalente a 1,5% do eleitorado feminino apto a votar este ano.
As adesões acumuladas em alta velocidade mostram a rejeição que o presidenciável enfrenta entre eleitoras a maioria das votantes no Brasil. Bolsonaro lidera as pesquisas com 26% das intenções de voto, mas entre o eleitorado feminino sua rejeição é de 50%, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 11.
As criadoras do grupo afirmam que o objetivo não é apoiar nenhum partido e que todas as posições políticas são bem-vindas, desde que não votem no candidato do PSL, a quem chamam de inominável ou coiso. O grupo aproveita a grande mobilização online para marcar atos públicos contra o candidato na sexta-feira, 14, na Avenida Paulista, em São Paulo, e no dia 29, na Cinelândia, no centro do Rio, entre outros eventos.
Numa conversa informal, resolvemos criar o grupo para demonstrar a nossa insatisfação em relação à candidatura do inominável por conta de seu discurso misógino, de ódio às minorias, disse a publicitária Ludmila Teixeira, criadora do grupo. A campanha de Bolsonaro nega o discurso machista e reclama da exploração de imagens do deputado empurrando e insultando a colega deputada Maria do Rosário (PT-RS) e ofendendo uma repórter.
As mulheres são o grande calcanhar de aquiles de Bolsonaro, afirmou o diretor de Análises de Políticas Públicas da FGV, Marco Aurélio Ruediger. É uma reação importante acontecendo diante das posturas desse candidato, disse a professora de Direito da FGV/SP Luciana Ramos, especialista em participação feminina na política.
Também foram criados grupos de mulheres de apoio a Bolsonaro, mas eles não chegam a ter a 100 mil integrantes. Uma manifestação chamada Mulheres com Bolsonaro foi marcada para o dia 29, na Candelária, no centro do Rio, para contrapor ao evento criado pelo movimento feminista, afirma um texto que circula nas redes.