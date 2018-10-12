Mulheres são apenas 16% do total de eleitos no Espírito Santo

O Espírito Santo tem 1.439.399 eleitoras, que correspondem a 52,3% do eleitorado do Estado. Mas, quando analisados os resultados desta eleição, esse percentual se inverte: na nova formação do Legislativo e do Executivo elas são 16% do total de eleitos.

Dos 44 políticos escolhidos no Estado, sete são mulheres: três deputadas federais, três deputadas estaduais e a vice-governadora, Jacqueline Moraes.

As deputadas estaduais representam 10% dos eleitos para a Assembleia. Já as deputadas federais representam 30% dos parlamentares escolhidos pelo Espírito Santo.

O número de mulheres eleitas no Estado este ano é maior que o da eleição de 2014, quando cinco saíram vitoriosas das urnas: quatro deputadas estaduais e uma senadora  Rose de Freitas (Podemos), que continuará o mandato até a próxima eleição.

Hoje, são sete mulheres em cargos eletivos no Estado. Isso porque a deputada estadual Claudia Lemos (PRB) era suplente e assumiu, em junho deste ano, a vaga do deputado cassado, Almir Vieira (PRP). Já Norma Ayub (DEM) assumiu o posto de deputada federal em 2017 após Max Filho (PSDB) ser eleito prefeito de Vila Velha em 2016 e deixar a Câmara.

REFLEXOS

Para a socióloga e professora da UVV Maria Ângela Rosa Soares, a baixa representatividade feminina na política está ligada a um processo histórico que colocou a mulher num papel inferior ao do homem.

A sociedade brasileira é conservadora, machista, racista, preconceituosa e excludente. Esses traços culturais históricos ainda permanecem, explica.

Ela analisa que a mudança acontece aos poucos e destaca que movimentos, como o feminista, são fundamentais para que a mulher deixe de exercer apenas o papel de coadjuvante.

Essa sub-representação das mulheres na política prejudica inclusive a atuação em pautas voltadas para o gênero feminino, como a discussão do aborto e da violência contra a mulher, diz Maria Ângela.

Em todo o país, nenhuma mulher foi eleita governadora no primeiro turno das eleições deste ano. Apenas Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, foi para o segundo turno. Caso não seja eleita, será a primeira vez desde as eleições de 1990 que o país não terá nenhuma mulher como governadora.

O QUE ELAS DIZEM

O número de mulheres somente vai aumentar quando o Congresso reservar assentos para o sexo feminino no Legislativo | Janete de Sá - Deputada estadual eleita pelo PMN

Sempre sofremos no meio político, mas não podemos nos intimidar. Se não vencermos pelo convencimento, venceremos pelo cansaço | Iriny Lopes - Deputada estadual eleita pelo PT

A baixa representatividade não impede que continuemos a luta por políticas públicas voltadas para as mulheres. Isso aumenta a responsabilidade | Raquel Lessa | Deputada estadual eleita pelo PROS

O impacto desta tímida presença nas políticas públicas é enorme, mulheres colocam o seu olhar e focam no campo do cuidado ao ser humano | Soraya Manato | Deputada federal eleita pelo PSL

Nesta legislatura eu fui a única mulher representando o Estado na Câmara Federal. O número aumentou, acho bom para reforçar nossa luta | Norma Ayub - deputada federal eleita pelo DEM

Ainda vivemos num país em que impera o machismo, mas as mulheres estão buscando espaço. Minha proposta é em defesa da mulher | Lauriete | Deputada federal eleita pelo PR

ANÁLISE

Processo Histórico

Maurício Fronzaglia | Cientista político da Mackenzie

O número reduzido de mulheres no poder é uma realidade nacional. Ainda estamos num processo. É um processo histórico para as mulheres ocuparem um espaço maior na sociedade, no mercado de trabalho, na política e nos esportes. Seria mais interessante o aumento do grupo feminino no poder para que possam defender os interesses delas mesmas. Em muitos casos, os homens não têm conhecimento e interesse em discutir pautas voltadas ao gênero feminino. Mas nem sempre o fato de a mulher entrar na política faz com que ela defenda causas progressistas. Há muitas mulheres com pensamentos conservadores. Mulheres não formam um grupo homogêneo, há pensamentos diferentes em diversos aspectos: religião, política e economia, por exemplo.