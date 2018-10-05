Mulheres e jovens são maioria do eleitorado no Espírito Santo

Espírito Santo tem um perfil médio de eleitores bem similar ao resto do Brasil. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que, assim como em todo o país, a maioria dos capixabas votantes são jovens e mulheres. Décimo quarto maior colégio eleitoral do país, com 2.754.728 pessoas aptas a votar neste domingo (7) no primeiro turno das eleições gerais, otem um perfil médio de eleitores bem similar ao resto do Brasil. Dados doapontam que, assim como em todo o país, a maioria dos capixabas votantes são jovens e mulheres.

Elas são 52,3% da fatia de eleitores do Estado, com 1.439.399 de aptas a votar. Já os homens somam 1.314.209, o que corresponde a 47,7%. A diferença, portanto, é de mais de 125 mil mulheres a mais. Os solteiros também são a maioria (55%), enquanto os casados são 37,7%.

Por faixa etária, 40,91% dos votantes capixabas são jovens entre 21 a 39 anos, o que representa 1,126 milhão de eleitores. Já os jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é opcional, representam 0,68% do eleitorado este ano, num total de 18.607 pessoas.

Segundo o TSE, os dados apontam redução de 14,53% no número desses eleitores jovens em relação ao pleito de 2014, quando eram 15.903. Já os idosos com mais de 70 anos, que também tem o voto facultativo, somam 7,24% dos aptos no Espírito Santo.

ESCOLARIDADE

Pouco melhor que as médias nacionais está o grau de instrução dos eleitores capixabas. Apesar disso, a maioria não possui alta escolaridade. Somados, quem lê e escreve, os analfabetos e os que não chegaram a completar o ensino fundamental representam 39,29% dos aptos. Os que completaram o ensino médio são 22,59%. Outros 8,93% completaram o ensino superior.

Segundo o TSE, no entanto, essas estatísticas são relativas já que a informação reflete a escolaridade declarada pelo eleitor no momento do registro eleitoral ou da atualização dos dados cadastrais.

Grande Vitória  que inclui Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Viana e Fundão  que tem 1.280.402 aptos (53,52%), ante a 1.474.326 no resto do Estado (46,48%). Por município eleitoral, o interior continua tendo mais peso que a Região Metropolitana da que inclui que tem 1.280.402 aptos (53,52%), ante a 1.474.326 no resto do Estado (46,48%).

CRESCIMENTO

Assim como o eleitorado brasileiro cresceu das eleições de 2014 para cá 3,14%, o capixaba aumentou em 3,8%, o que representa pouco mais de 100 mil novos votantes no Estado do que no último pleito presidencial.

Novidade para muitos neste ano, a biometria será usada como sistema de identificação em 38 municípios do Espírito Santo. Em 2014 eram apenas nove.

Pela primeira vez também os eleitores transexuais e travestis terão seu nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação das Eleições. Ao todo, 108 pessoas fizeram essa escolha ao se registrar ou atualizar seus dados na Justiça Eleitoral.

O QUE ELES QUEREM





Mulher, jovem e solteira, assim como a maioria do eleitorado capixaba, a designer Christianny Rocha Pimentel, 23 anos, elenca educação, segurança e a igualdade de gênero como necessidades para o Estado e fatores que determinam o seu voto.

A gente precisa de ter igualdade de salários entre homens e mulheres, uma educação básica forte, com mais investimentos, e tratar a segurança não apenas com medidas paliativas mas sim com soluções macro, que são a porta de entrada, que em primeiro lugar é justamente a educação e depois a ressocialização dos egressos do sistema prisional, dando oportunidade a eles voltarem ao mercado de maneira justa e digna, disse.

Christianny Pimentel, designer: mulher, jovem e solteira, como a maioria do eleitorado Crédito: Carlos Alberto Silva

Já o encarregado de construção civil Adnam Costa Nunes, de 47 anos, é casado e estudou até o ensino médio. Eleitor da Grande Vitória, ele pontua a segurança e as oportunidades emprego como as maiores necessidades de mudança do Espírito Santo.

Eu trabalhava como motorista de aplicativo, inclusive a noite, e tiver que parar pela insegurança. Até para sair com a família dá medo. A gente vive assutado. Para piorar tem a crise, que faz tudo ficar mais difícil. Faz dois anos que deixei minha área, que é a de Comércio Exterior, e não consegui mais uma colocação. Nessa falta de estabilidade as coisas são ainda piores para quem tem a minha idade. A gente vive desiludido, afirmou.