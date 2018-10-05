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Raio-X dos eleitores

Mulheres e jovens são maioria do eleitorado no Espírito Santo

Perfil médio dos votantes capixabas é de baixa escolaridade. Espírito Santo tem o décimo quarto maior colégio eleitoral do país.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 20:50

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 20:50

Décimo quarto maior colégio eleitoral do país, com 2.754.728 pessoas aptas a votar neste domingo (7) no primeiro turno das eleições gerais, o Espírito Santo tem um perfil médio de eleitores bem similar ao resto do Brasil. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que, assim como em todo o país, a maioria dos capixabas votantes são jovens e mulheres.
Elas são 52,3% da fatia de eleitores do Estado, com 1.439.399 de aptas a votar. Já os homens somam 1.314.209, o que corresponde a 47,7%. A diferença, portanto, é de mais de 125 mil mulheres a mais. Os solteiros também são a maioria (55%), enquanto os casados são 37,7%.
Por faixa etária, 40,91% dos votantes capixabas são jovens entre 21 a 39 anos, o que representa 1,126 milhão de eleitores. Já os jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é opcional, representam 0,68% do eleitorado este ano, num total de 18.607 pessoas.
Segundo o TSE, os dados apontam redução de 14,53% no número desses eleitores jovens em relação ao pleito de 2014, quando eram 15.903. Já os idosos com mais de 70 anos, que também tem o voto facultativo, somam 7,24% dos aptos no Espírito Santo.
ESCOLARIDADE
Pouco melhor que as médias nacionais está o grau de instrução dos eleitores capixabas. Apesar disso, a maioria não possui alta escolaridade. Somados, quem lê e escreve, os analfabetos e os que não chegaram a completar o ensino fundamental representam 39,29% dos aptos. Os que completaram o ensino médio são 22,59%. Outros 8,93% completaram o ensino superior.
Segundo o TSE, no entanto, essas estatísticas são relativas já que a informação reflete a escolaridade declarada pelo eleitor no momento do registro eleitoral ou da atualização dos dados cadastrais.
Por município eleitoral, o interior continua tendo mais peso que a Região Metropolitana da Grande Vitória  que inclui Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Viana e Fundão  que tem 1.280.402 aptos (53,52%), ante a 1.474.326 no resto do Estado (46,48%).
CRESCIMENTO
Assim como o eleitorado brasileiro cresceu das eleições de 2014 para cá 3,14%, o capixaba aumentou em 3,8%, o que representa pouco mais de 100 mil novos votantes no Estado do que no último pleito presidencial.
Novidade para muitos neste ano, a biometria será usada como sistema de identificação em 38 municípios do Espírito Santo. Em 2014 eram apenas nove.
Pela primeira vez também os eleitores transexuais e travestis terão seu nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação das Eleições. Ao todo, 108 pessoas fizeram essa escolha ao se registrar ou atualizar seus dados na Justiça Eleitoral.
O QUE ELES QUEREM
 
Mulher, jovem e solteira, assim como a maioria do eleitorado capixaba, a designer Christianny Rocha Pimentel, 23 anos, elenca educação, segurança e a igualdade de gênero como necessidades para o Estado e fatores que determinam o seu voto. 
A gente precisa de ter igualdade de salários entre homens e mulheres, uma educação básica forte, com mais investimentos, e tratar a segurança não apenas com medidas paliativas mas sim com soluções macro, que são a porta de entrada, que em primeiro lugar é justamente a educação e depois a ressocialização dos egressos do sistema prisional, dando oportunidade a eles voltarem ao mercado de maneira justa e digna, disse.
Christianny Pimentel, designer: mulher, jovem e solteira, como a maioria do eleitorado Crédito: Carlos Alberto Silva
Já o encarregado de construção civil Adnam Costa Nunes, de 47 anos, é casado e estudou até o ensino médio. Eleitor da Grande Vitória, ele pontua a segurança e as oportunidades emprego como as maiores necessidades de mudança do Espírito Santo.
Eu trabalhava como motorista de aplicativo, inclusive a noite, e tiver que parar pela insegurança. Até para sair com a família dá medo. A gente vive assutado. Para piorar tem a crise, que faz tudo ficar mais difícil. Faz dois anos que deixei minha área, que é a de Comércio Exterior, e não consegui mais uma colocação. Nessa falta de estabilidade as coisas são ainda piores para quem tem a minha idade. A gente vive desiludido, afirmou.
O encarregado de construção Adnam Costa, 47, faz parte do grupo dos eleitores casados e que estudou até o ensino médio Crédito: Marcelo Prest

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