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Inusitado

Mulher usa livro do Pinóquio para traficar cocaína para França

A droga estava escondida em livros infantis, dentre eles do personagem Pinóquio, e no fundo falso de uma bagagem despachada

Publicado em 14 de Março de 2022 às 06:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2022 às 06:03
Droga foi encontrada em livros infantis e no fundo falso de uma mala
Droga foi encontrada em livros infantis e no fundo falso de uma mala Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste domingo (13), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, uma mulher que transportava 7 kg de cocaína. A droga estava escondida em livros infantis, dentre eles do personagem Pinóquio, e no fundo falso de uma bagagem despachada, e foi encontrada após uma fiscalização de rotina.
De acordo com a PF, a passageira, natural de Tambaú, que fica na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo, pretendia embarcar para Nice, na França. O voo faria uma escala em Lisboa, Portugal, antes do destino final.
Presa pelos policiais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão, a mulher vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, que tem pena prevista de até 15 anos de prisão. Ela foi levada para a Superintendência da PF no Rio, na Praça Mauá, região central da cidade.

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