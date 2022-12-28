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Transfobia

Mulher trans é espancada por homens ao deixar o trabalho em MG

Vítima foi agredida com socos e chutes após deixar uma das casas onde trabalha como faxineira. Segundo a advogada, mulher recebe xingamentos diariamente

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 18:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2022 às 18:55
Mulher trans é espancada por grupo de homens ao deixar o trabalho em BH
Mulher trans é espancada por grupo de homens ao deixar o trabalho em BH Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A mulher trans de 34 anos deixava uma das casas em que trabalha como faxineira, no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte, quando foi surpreendida com xingamentos e agressões no dia 16 de dezembro. A vítima foi agredida com socos e chutes no rosto em frente a um ponto de ônibus.
À reportagem, a advogada da mulher, Cristiane Marra, disse que sua cliente é "vítima de preconceito e transfobia quase que diariamente" naquela região.
"Ela voltava do trabalho quando começou a ouvir que ela tem que morrer, que é uma aberração da natureza", diz Marra. "Ela não se segurou e respondeu. Foi quando os homens se juntaram e começaram a agredi-la."
Depois de registrar um boletim de ocorrência no dia 19, a mulher fez exame de corpo de delito. "Além do vídeo, temos testemunhas. As investigações estão só no início", afirmou a advogada.
Em nota, a Polícia Civil confirmou "que instaurou inquérito policial e diligências estão em andamento para apuração dos fatos". "Outras informações serão fornecidas em momento oportuno para não prejudicar o andamento do procedimento."
O STF criminalizou a homofobia e a transfobia em junho de 2019. Desde então, preconceito contra homossexuais e transexuais são enquadrados no crime de racismo, com pena de um a três anos de reclusão e multa.

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