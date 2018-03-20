Mulher tem 75% do corpo queimado em explosão de apartamento

Thanya da Paixão, mulher teve 75% do corpo queimado em explosão de apartamento Crédito: Reprodução/Facebook

É grave o estado de saúde de Thanya da Paixão, de 57 anos, ferida durante uma explosão no apartamento em que mora, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta terça-feira (20). Ela, que está internada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, tem queimaduras de segundo grau em 75% do corpo, de acordo com a Secretaria municipal de Saúde.

A explosão ocorreu por volta da 1h30. Bombeiros seguiram para o local e conseguiram chegar até o quinto andar do edifício, onde localizaram Thanya. De acordo com as primeiras informações, a suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado a explosão.