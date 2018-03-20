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Rio de Janeiro

Mulher tem 75% do corpo queimado em explosão de apartamento

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado a explosão

Publicado em 20 de Março de 2018 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 20:11
Thanya da Paixão, mulher teve 75% do corpo queimado em explosão de apartamento Crédito: Reprodução/Facebook
É grave o estado de saúde de Thanya da Paixão, de 57 anos, ferida durante uma explosão no apartamento em que mora, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta terça-feira (20). Ela, que está internada no Hospital Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, tem queimaduras de segundo grau em 75% do corpo, de acordo com a Secretaria municipal de Saúde.
> Desafio do desodorante: aluno do ES tem braços queimados em escola
A explosão ocorreu por volta da 1h30. Bombeiros seguiram para o local e conseguiram chegar até o quinto andar do edifício, onde localizaram Thanya. De acordo com as primeiras informações, a suspeita é de que um vazamento de gás tenha provocado a explosão.
Thanya estava sozinha em casa no momento do incidente. Ela mora com o filho, que havia saído para ir a uma festa.

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