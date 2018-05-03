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Confusão

Mulher perde voo, invade pista do aeroporto de Guarulhos e é presa

Segundo a polícia, havia risco de a servidora pública de 42 anos ser sugada pelas turbinas

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:04
Foto ilustrativa Crédito: Luísa Torre
Uma servidora pública de 42 anos foi presa, na manhã desta quinta-feira (5), depois de invadir a pista do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, porque perdeu um voo. Segundo a Polícia Federal (PF) havia risco de que ela fosse sugada pelas turbinas.
O embarque para o voo que a mulher deveria pegar terminou às 8h30, segundo informações da PF. Ela entrou na pista do aeroporto cerca de 15 minutos depois. Um avião que estava taxeando na pista teve que parar para não colocar a passageira em risco.
Ainda de acordo com a PF, uma testemunha disse que a mulher "estava extremamente exaltada e havia agredido um dos funcionários da companhia aérea".
Na delegacia do aeroporto, a mulher assinou um termo circunstanciado, documento em que se compromete a comparecer à Justiça sempre que for intimada, e foi liberada.

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