Mulher perde voo, invade pista do aeroporto de Guarulhos e é presa

Foto ilustrativa Crédito: Luísa Torre

Uma servidora pública de 42 anos foi presa, na manhã desta quinta-feira (5), depois de invadir a pista do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, porque perdeu um voo. Segundo a Polícia Federal (PF) havia risco de que ela fosse sugada pelas turbinas.

O embarque para o voo que a mulher deveria pegar terminou às 8h30, segundo informações da PF. Ela entrou na pista do aeroporto cerca de 15 minutos depois. Um avião que estava taxeando na pista teve que parar para não colocar a passageira em risco.

Ainda de acordo com a PF, uma testemunha disse que a mulher "estava extremamente exaltada e havia agredido um dos funcionários da companhia aérea".