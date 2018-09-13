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Comprova

Mulher não passou faca para agressor de Bolsonaro

Análise de vídeo que circula nas redes sociais mostra que o objeto cortante não passou de mão em mão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 20:32

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 20:32

É enganoso o vídeo que sugere que a faca usada no crime contra o candidato à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL), foi passada da mão de uma mulher para a mão de um homem antes de chegar ao autor do crime, Adélio Bispo de Oliveira. O atentado aconteceu na última quinta-feira (6), enquanto Bolsonaro fazia campanha de rua no Centro de Juiz de Fora (MG).
O vídeo enganoso verificado pelo Comprova circula por redes sociais e aplicativos de mensagens. Publicado em um canal no YouTube chamado Samuca Fernandes, o conteúdo sugere que uma mulher de óculos escuros, que estava na multidão, teria passado a faca para um homem de camiseta branca, que, por sua vez, teria repassado o objeto cortante para Adélio.
Mulher não entregou a um homem na multidão a faca usada pelo agressor de Bolsonaro Crédito: Reprodução
A checagem foi feita pelo projeto Comprova. O trabalho foi conduzido por equipe formada por profissionais da Folha de S. Paulo, da AFP e do Poder 360. Jornalistas do Gazeta Online, do SBT, do Correio do Povo, do Jornal do Commercio, do UOL e da revista piauí fizeram o "crosscheck" e concordaram com a verificação.
No entanto, ao analisar o vídeo é possível ver que a mulher em questão não passa nenhum objeto cortante para o homem de camiseta branca. Na sequência, é possível ver a mão do homem vazia após cruzar com a mulher. O Comprova fez uma análise deste vídeo em editores de imagens como o Watch Frame by Frame.
Ao Comprova, a assessoria da Polícia Federal diz que não comenta investigações em andamento. Por ora, a única pessoa presa e investigada pelo crime é Adélio. Nenhum dos supostos nomes que são apontados em redes sociais como participantes do crime foi divulgado pela PF.
Adélio está preso e foi indiciado no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Se condenado, o agressor pode ficar preso de 3 a 10 anos. Essa pena pode dobrar quando o ataque resulta em lesão corporal grave.
Apesar de a PF tratar oficialmente apenas Adélio como culpado, mulheres têm sido acusadas e perseguidas em redes sociais  sem provas  de participarem do atentado ao candidato do PSL. Entre os nomes que circulam na rede estão os de Maria Clara de Paula Ribeiro Tarabal e de Aryane Campos.
Um tweet de Alexandre Frota, candidato a deputado federal pelo mesmo partido de Bolsonaro, diz: "Atenção Brasil estamos atras dessa mulher que junto com os bandidos elaborou e participou do atentado ao Jair .ligue 190" (sic).
Apenas o vídeo publicado no canal de Samuca Fernandes teve mais de 177 mil visualizações no YouTube. Já no Facebook, esse mesmo vídeo teve mais de 2 mil interações (reações, comentários e compartilhamentos), segundo o CrowdTangle, ferramenta usada pelo Comprova para análise de redes sociais.
O site Boatos.org também verificou essa peça de desinformação.

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