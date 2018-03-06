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Porto Alegre

Mulher joga TV no namorado, aparelho cai e atinge carro da polícia

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não informou o motivo da briga, mas relatou que a mulher tentou acertar o namorado, que desviou

Publicado em 06 de Março de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 18:07
Viatura da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi atingida por televisão jogada o 6º andar de um edifício em Porto Alegre Crédito: Divulgação | Brigada Militar RS
Uma mulher foi presa em flagrante após lançar uma televisão pela janela enquanto discutia com seu namorado, na madrugada desta terça-feira (06), em Porto Alegre. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não informou o motivo da briga, mas relatou que a mulher tentou acertar o namorado, que desviou. Com isso, o aparelhou caiu do sexto andar do prédio sobre um carro da Brigada Militar.
De acordo com a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde o caso foi registrado, a mulher foi indiciada devido ao risco de ferir algum pedestre, além de ter causado dano ao patrimônio público. O automóvel, um Toyota Corolla, faz parte de uma nova frota de automóveis da polícia gaúcha.
O casal foi para a delegacia prestar depoimento ao delegado plantonista Francisco Antoniuk. Na unidade, a presa admitiu que poderia ter ferido pessoas que estivessem passando diante do prédio. Uma fiança foi estipulada para ela evitar a cadeia e responder ao processo em liberdade, mas o valor não foi pago. Com isso, a mulher foi encaminhada ao Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier.

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