Mulher joga TV no namorado, aparelho cai e atinge carro da polícia

Viatura da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi atingida por televisão jogada o 6º andar de um edifício em Porto Alegre Crédito: Divulgação | Brigada Militar RS

Uma mulher foi presa em flagrante após lançar uma televisão pela janela enquanto discutia com seu namorado, na madrugada desta terça-feira (06), em Porto Alegre. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não informou o motivo da briga, mas relatou que a mulher tentou acertar o namorado, que desviou. Com isso, o aparelhou caiu do sexto andar do prédio sobre um carro da Brigada Militar.

De acordo com a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde o caso foi registrado, a mulher foi indiciada devido ao risco de ferir algum pedestre, além de ter causado dano ao patrimônio público. O automóvel, um Toyota Corolla, faz parte de uma nova frota de automóveis da polícia gaúcha.