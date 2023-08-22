Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher é suspeita de roubar cabelo de cadáver para fazer alongamento
Em Alagoas

Mulher é suspeita de roubar cabelo de cadáver para fazer alongamento

Fato aconteceu quando o corpo da manicure Carolaine Correia dos Santos, de 26 anos, morta a tiros, era preparado para o velório
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2023 às 06:10

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 06:10

Uma mulher é suspeita de cortar o cabelo da manicure Carolaine Correia dos Santos, de 26 anos, morta a tiros na última terça-feira (15) na cidade de Penedo (AL), enquanto o corpo era preparado para o velório.
A suspeita teria se identificado como irmã da vítima para ter acesso ao local onde estava o corpo, de acordo com o chefe de operação da Delegacia Regional de Penedo, Welber Cardoso.
Manicure morta a tiros teve o cabelo cortado enquanto o corpo era preparado para velório
Manicure morta a tiros teve o cabelo cortado enquanto o corpo era preparado para velório Crédito: Reprodução/Redes sociais
"Quando o pai da vítima chegou na funerária, ele foi informado que a irmã da vítima estaria preparando o corpo para o funeral. Imediatamente, o pai retrucou e disse que a filha não tinha irmã. Quando chegaram a sala onde o corpo se encontrava, essa mulher não estava mais. Eles observaram o corpo e, para surpresa, a mulher tinha cortado o cabelo de Carolaine", afirmou Welber.
Familiares da vítima relataram à polícia que, após cometer o crime, a suspeita foi ao velório e confessou ter violado o corpo de Carolaine. Ainda de acordo com testemunhas, a mulher chegou ao velório com uma coroa de flores e os cabelos da manicure em mãos.
Com as informações levantadas, a Policia Civil determinou a abertura de inquérito policial para investigar o caso.
A polícia trabalha com duas motivações: de que a suspeita tinha como objetivo fazer um procedimento estético (alongamento capilar) com o material retirado da vítima ou que ela teria cortado o cabelo para a família guardar de recordação. Nesta semana, a investigação ouvirá outras testemunhas.
A mulher não foi presa mas, se condenada, pode responder pelo crime de vilipêndio a cadáver, que prevê detenção de 1 a 3 anos e multa.
Como o nome da suspeita não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com a defesa da suspeita. O espaço permanece aberto para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados