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Prisão

Mulher é presa em Minas Gerais após abandonar bebê em lixeira

Mulher contou que escondeu a gravidez por medo de perder o emprego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 20:11

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 20:11

Um morador encontrou o bebê recém-nascido em uma lixeira no bairro Leblon, em Uberaba, no Triângulo Mineiro Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma mulher foi presa nesta terça-feira (02) sob a acusação de ter deixado a filha recém-nascida em uma lixeira em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A criança foi encontrada no início da noite de segunda (01), pouco depois de ser abandonada dentro de uma bolsa, enrolada em um cobertor e ainda com o cordão umbilical.
O caso aconteceu no bairro Leblon. Um morador achou o bebê e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que a criança era abandonada pela mulher.
Ela foi identificada como uma faxineira de 25 anos, proveniente do Maranhão, e que estava morando na cidade havia apenas dois meses. A jovem foi localizada no local de trabalho, uma concessionária de veículos, e contou ter escondido a gravidez e feito o parto forçado em casa por medo de perder o emprego.
Uma colega de trabalho notou que a faxineira saiu mais cedo do trabalho passando mal na segunda e voltou sem barriga nesta terça. Ao saber do abandono de um bebê, a colega chamou a polícia.
Após passar por exames, a faxineira foi levada para depor na delegacia. O bebê, que nasceu com mais de 3,6 quilos, está no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC/UFTM). Ele não sofreu sequelas e passa bem, mas segue em observação médica.

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