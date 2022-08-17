Mulher é arrastada com cão em tentativa de estupro no RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma câmera de segurança flagrou na noite do último sábado (13) uma tentativa de estupro no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio, nas proximidades da estação do metrô do bairro. Nas imagens é possível observar um morador de rua arrastando uma mulher pelo chão até uma caçamba de entulhos. A vítima estava passeando com sua cadela.

Por volta de 19h30, ela foi abordada em uma rua escura e sem movimento. O homem tenta tirar a calça da mulher, que reage e é agredida. De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de estupro foi interrompida após um segurança de uma loja próxima ouvir os gritos da vítima e correr para socorrê-la.

Agora, os investigadores apuram se outras mulheres foram abordadas pelo morador de rua na região.

O morador de rua conseguiu fugir, mas deixou para trás uma mochila, que foi apreendida pela polícia. Nela foram encontradas duas tesouras, aparelho e produtos de barbear, escova de dente e um cachimbo de crack.

Os itens foram encaminhados para perícia para identificar as digitais do homem flagrado nas imagens. O suspeito do crime foi preso ontem no Aterro do Flamengo.

Ele foi encaminhado para a Delegacia do Catete, também na zona sul, e foi verificado na unidade que o suspeito tem anotações criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele também foi reconhecido pela vítima como o autor da tentativa de estupro.

Segundo o Segurança Presente, o suspeito também confirmou ser ele nas imagens das câmeras de segurança, admitiu estar em situação de rua e informou ser de Miguel Pereira, cidade a 120 km da capital fluminense.