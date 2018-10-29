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Redes Sociais

Mulher de Sergio Moro comemora vitória de Bolsonaro

Rosângela vinha pedindo voto consciente' e sem 'medo da mudança'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 23:07

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 23:07

Publicação de Rosângela Moro no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
A advogada Rosângela Moro, mulher do juiz federal Sergio Moro, comemorou neste domingo (28), nas redes sociais, a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência da República. No Instagram, Rosângela escreveu "Feliz", junto com uma imagem do Cristo Redentor ao lado do número 17, que representa o Bolsonaro.
Em seguida, Rosângela publicou uma imagem em que a bandeira do Brasil é acompanhada da frase: "Sob nova direção".
A mulher do juiz que comanda a Operação Lava-Jato fez campanha nas redes sociais pelo voto consciente. Em publicação na última sexta-feira, afirmou "não ter medo da mudança". Sem citar o nome dos candidatos, a curitibana afirmou que seu único medo é que o Brasil continue "como está", segundo ela, "corrupto e sem esperança".
Com 97,38% das urnas apuradas, Bolsonaro tem 55,42% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) estava com 44,58%.

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