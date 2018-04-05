Mulher de Moro elogia Rosa Weber: 'Coerência é tudo'

Publicação de Rosangela Moro comemorando voto de Rosa Weber Crédito: Reprodução

A advogada Rosângela Moro, mulher do juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, postou em sua conta pessoal do Instagram uma homenagem à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que votou contra o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta quarta-feira (4).

A publicação foi posteriormente apagada, quando já tinha mais de mil curtias e 100 comentários.

Rosângela publicou uma foto da magistrada e escreveu: "Coerência é tudo!!!". E completo: "mil rosas para a Ministra Rosa". Ela não faz referência explícita ao voto da ministra, nem sobre o caso envolvendo Lula.

O voto de Rosa Weber foi considerado decisivo, e indicou a rejeição do habeas corpus.Embora tenha votado em outras ocasiões contra a prisão após condenação em segunda instância  situação em que Lula está  disse que respeita o entendimento vigente firmado pelo STF.