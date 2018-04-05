Mulher de Moro elogia Rosa Weber: 'Coerência é tudo'

A advogada Rosângela Moro, mulher do juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, postou em sua conta pessoal do Instagram uma homenagem à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que votou contra o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta quarta-feira (4).
A publicação foi posteriormente apagada, quando já tinha mais de mil curtias e 100 comentários.
Rosângela publicou uma foto da magistrada e escreveu: "Coerência é tudo!!!". E completo: "mil rosas para a Ministra Rosa". Ela não faz referência explícita ao voto da ministra, nem sobre o caso envolvendo Lula.
O voto de Rosa Weber foi considerado decisivo, e indicou a rejeição do habeas corpus.Embora tenha votado em outras ocasiões contra a prisão após condenação em segunda instância situação em que Lula está disse que respeita o entendimento vigente firmado pelo STF.
"A colegialidade como método decisório em julgamentos em órgãos coletivos impõe, a meu juízo, aos integrantes do grupo, da assembleia ou do tribunal, procedimento decisório distinto daqueles a que submetido o juiz singular", afirmou a ministra, acrescentando: "Vozes individuais vão cedendo em favor de voz institucional objetiva, desvinculada das diversas interpretações jurídicas colocadas na mesa para deliberação".