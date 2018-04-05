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  • Mulher de Moro elogia Rosa Weber: 'Coerência é tudo'
Habeas Corpus de Lula

Mulher de Moro elogia Rosa Weber: 'Coerência é tudo'

Publicação, feita no Instagram, foi posteriormente apagada

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 00:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 00:12
Publicação de Rosangela Moro comemorando voto de Rosa Weber Crédito: Reprodução
A advogada Rosângela Moro, mulher do juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, postou em sua conta pessoal do Instagram uma homenagem à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), que votou contra o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta quarta-feira (4).
A publicação foi posteriormente apagada, quando já tinha mais de mil curtias e 100 comentários.
> Em voto decisivo, Rosa Weber nega habeas corpus para Lula
Rosângela publicou uma foto da magistrada e escreveu: "Coerência é tudo!!!". E completo: "mil rosas para a Ministra Rosa". Ela não faz referência explícita ao voto da ministra, nem sobre o caso envolvendo Lula.
O voto de Rosa Weber foi considerado decisivo, e indicou a rejeição do habeas corpus.Embora tenha votado em outras ocasiões contra a prisão após condenação em segunda instância  situação em que Lula está  disse que respeita o entendimento vigente firmado pelo STF.
> Julgamento no STF não altera análise da Ficha Limpa no caso Lula
"A colegialidade como método decisório em julgamentos em órgãos coletivos impõe, a meu juízo, aos integrantes do grupo, da assembleia ou do tribunal, procedimento decisório distinto daqueles a que submetido o juiz singular", afirmou a ministra, acrescentando: "Vozes individuais vão cedendo em favor de voz institucional objetiva, desvinculada das diversas interpretações jurídicas colocadas na mesa para deliberação".

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