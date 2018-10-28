Mudança do cenário eleitoral é possível, mas pouco provável, diz sociólogo

Mudança do cenário eleitoral é possível diz sociólogo Crédito: Amarildo

O sociólogo e cientista político Sérgio Abranches considerou que, com o crescimento das intenções de voto no candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT), Jair Bolsonaro (PSL) ainda é favorito, mas "a tendência mudou". "Tem um ventinho soprando a favor de Haddad e contra Bolsonaro. Se vai se acelerar na boca da urna, não sabemos. Não dá para dizer que não é possível; possível é, mas pouco provável", disse.

Abranches lembrou que movimentos como esse já ocorreram no passado. Nas eleições presidenciais de 1989, o candidato Leonel Brizola estava na segunda posição da disputa no primeiro turno, à frente de Luiz Inácio Lula da Silva, mas Lula conseguiu ir para o segundo turno com Fernando Collor de Mello, recordou o cientista político. Em 2014, Marina Silva e Aécio Neves disputavam uma vaga para ir para o segundo turno com Dilma Rousseff. Marina era a favorita, porém, Aécio ultrapassou a adversária na votação. "Tudo indica que na boca da urna vai ser uma disputa muito mais apertada do que parecia e do que Bolsonaro previa", afirmou.

Independentemente do resultado da votação, Abranches considera que a disputa mais apertada é positivo para a democracia. "É muito diferente, do ponto de vista democrático, um presidente vencer uma eleição com 65%, 70% dos votos, ou ganhar 52%, 53%."

Para o sociólogo, as razões que fizeram Haddad subir nas pesquisas de intenção de voto são diferentes das que levaram Bolsonaro a cair. "Bolsonaro perdeu posições por conta do radicalismo institucional, pelo discurso mais violento na Avenida Paulista (quando disse que iria "varrer os bandidos vermelhos do Brasil...para fora ou para a cadeia"), que assustou o eleitor que não é apoiador fervoroso das ideias dele", disse. Já Haddad, segundo Abranches, se beneficiou porque "desavermelhou" sua campanha. "Se comparar fotos das manifestações dos últimos dias, tem muito pouca bandeira vermelha e mais a cor branca. Ele acertou um discurso mais de união para pegar os que não são petistas, mas são anti Bolsonaro."

O cientista político avaliou, além disso, que caso a Rede Globo tivesse concedido ao candidato do PT o direito de ser entrevistado nesta sexta-feira, em substituição ao debate presidencial (ao qual Jair Bolsonaro decidiu não ir), os resultados das pesquisas eventualmente poderiam ter sido diferentes. "Se o Haddad tivesse ido e sabido aproveitar, teria efeito nas pesquisas, porque é muita exposição. Mas teria de dizer alguma coisa para aquela parcela do eleitorado que cogita votar em você ou quer ver se tem razão em não voltar em você; são esses eleitores que se interessam por esse tipo de participação (em TV) no fim de corrida (eleitoral)", disse Abranches.

Quanto ao apoio do ex-presidente do STF Joaquim Barbosa ao candidato do PT, Abranches considerou que não há evidências de que apoios de última hora deem impulso a candidatos em uma campanha, mas ponderou que a declaração pode ter repercussão sobre o eleitorado. "Tem muita gente que preza o Joaquim Barbosa e quando ele diz que está com medo de votar em um candidato (Bolsonaro), isso pode ter efeito."