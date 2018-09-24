Mudança de tom de Ferraço e Magno coincide com crescimento de Contarato

Os senadores Magno Malta e Ricardo Ferraço Crédito: Montagem / Gazeta Online

última pesquisa Ibope publicada pela Rede Gazeta. Os últimos dias das campanhas eleitorais para o Senado evidenciaram mudanças nas estratégias de Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB), os dois candidatos que lideram apublicada pela Rede Gazeta.

Na propaganda de TV e rádio, Ferraço deixou de insistir na mensagem sobre suas realizações e seu histórico. Os estrategistas do tucano passaram a usar a tese de que "um político não é igual a outro político", em uma clara tentativa de dar o recado de que é necessário separar "o joio do trigo".

Para isso, os programas de Ferraço usam um narrador elencando projetos defendidos ou relatados pelo parlamentar, como o do fim da maioridade penal para crimes hediondos e fim do foro privilegiado para autoridades.

DOBRADINHA

No último sábado (22), Ferraço e Magno Malta participaram, juntos, de um ato de campanha em Jaguaré. Na ocasião, o senador do PR fez coro ao discurso do colega de plenário ao criticar aqueles que "dizem que vão fazer e nunca fizeram". A dobradinha acontece mesmo sendo os dois de coligações diferentes. Ferraço tem Marcos do Val (PPS) em sua chapa. Magno, o subtenente Assis (PSL).

"O brasileiro anseia pela renovação, mas é renovação de ideias e não de cara, de pessoa", discursou Magno, segundo material enviado pela assessoria de imprensa.

O evento no município do Norte do Estado estava, inclusive, ornamentado com cartazes de ambos dispostos lado a lado  este ano, os capixabas vão eleger dois senadores. "O Brasil quer renovar, mas é a renovação de valores, o povo cansou da corrupção dos governos passados e da ideologia que ameaça nossas crianças e as famílias. Eu quero ficar no Senado para defender a família, a família e a família", disse Magno.

A mudança no tom e as indiretas para "mentirosos e oportunistas" coincidem com o crescimento de Fabiano Contarato (Rede) na última pesquisa Ibope. As intenções de voto para o delegado foram as que mais cresceram (de 10% para 16%), enquanto caíram as de Magno (54% para 48%) e Ferraço oscilou dentro da margem de erro (42% para 40%).

O marqueteiro de Ferraço, Jorge Oliveira, informou que os programas eleitorais mantêm uma estratégia desde o início e que "nada mudou em função de nenhum candidato". "Mostramos, no início, o perfil de um candidato ético, honesto e defensor das causas do Espírito Santo. Na segunda etapa, o serviço que o candidato presta ao seu estado quando traz recursos de mais de R$ 400 milhões para a saúde, educação e obras de infraestrutura. E agora, na terceira etapa, estamos mostrando o trabalho de Ricardo como senador em defesa da família e da segurança do Espírito Santo. Portanto, continuamos executando os programas na mesma estratégia que definimos antes das eleições", afirmou Oliveira.

Magno Malta não deu retorno.

Contudo, a nova linha de ambos é compatível com uma reação às mensagens que têm sido levadas à TV e ao rádio por Contarato. O delegado, que disputa sua primeira eleição  em 2014, ele desistiu de concorrer ao Senado no limite do prazo , tem insistido no argumento de que "a gente só muda renovando o Congresso" e "quem já está lá há décadas e nada fez, não vai fazer agora".