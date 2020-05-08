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Apesar dos riscos

MS reconhece atividades religiosas como essenciais no meio da pandemia

De acordo com o texto, a atividade religiosa deve 'ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais', como é o caso da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 18:30

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 18:30

Religião: a intolerância também é observada entre as pessoas que se dizem cristãs
MS reconhece atividades religiosas como essenciais no meio da pandemia Crédito: Divulgação
A partir desta sexta-feira (8) as atividades religiosas passam a ser consideradas essenciais no Mato Grosso do Sul. A lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, foi sancionada nesta quinta-feira (7) pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).
De acordo com o texto, a atividade religiosa deve "ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais", como é o caso da pandemia do novo coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A lei estabelece que os espaços religiosos terão de seguir as medidas de segurança sanitárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que cabe ao governador, por meio de decreto, especificar as regras de funcionamento de templos e igrejas.
O autor da lei é o deputado Herculano Borges (Solidariedade), segundo o qual a fé "exerce papel fundamental como fator de equilíbrio psicoemocional à população".

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