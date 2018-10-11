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Investigação

MPRJ diz que foi identificado tipo físico do assassino de Marielle

Foram descobertos também novos locais por onde circulou o carro onde estavam os executores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 14:55

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 14:55

Às vésperas de os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completarem 4 meses, entidade coloca Justiça Criminal em xeque Crédito: Márcia Foletto / Divulgação
O Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu avanços nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Por meio de programas de computador de alta tecnologia, foi identificado o biotipo do atirador. Foram descobertos também novos locais por onde circulou o carro onde estavam os executores, após a análise de centenas de imagens. O anúncio foi feito em nota divulgada na manhã desta quinta-feira.
Segundo o MP, esses progressos foram comunicados aos pais de Marielle e à viúva de Anderson, na última terça-feira. A viúva de Marielle foi convidada, mas não compareceu ao encontro.
Os promotores que atuam no caso também estiveram no Presídio Federal de Mossoró para ouvir o preso Orlando Curicica.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também remeteu ao MPRJ o depoimento prestado por Curicica aos procuradores da República. O conteúdo dos depoimentos é mantido em sigilo para não atrapalhar o andamento das investigações.
Os promotores da 23ª Promotoria de Investigação Penal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) esclarecem que têm se reunido com os parentes das vítimas informando-os dos avanços das apurações.
Em nota, o MP diz que "é necessário ressaltar a importância do sigilo para que linhas de investigação não sejam prejudicadas e o trabalho possa resultar em uma conclusão correta para punição de todos os envolvidos".

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