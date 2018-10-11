MPRJ diz que foi identificado tipo físico do assassino de Marielle

O Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu avanços nas investigações do assassinato da vereadorae do motorista Anderson Gomes. Por meio de programas de computador de alta tecnologia, foi identificado o biotipo do atirador. Foram descobertos também novos locais por onde circulou o carro onde estavam os executores, após a análise de centenas de imagens. O anúncio foi feito em nota divulgada na manhã desta quinta-feira.