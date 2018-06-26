MPF vai à Justiça para que governo não corte dia de folga de mesários

Urna eletrônica: segundo o MPF, servidores que trabalharam como mesários tiveram os dias de folga descontados Crédito: ABr Edson Chagas

O Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) acionou a Justiça para impedir que o governo do Estado desconte do salário dos servidores públicos a remuneração referente aos dias de folga aos quais eles têm direito por trabalharem nas eleições. Uma audiência de conciliação entre as partes já está agendada para o dia 5 de julho.

De acordo com informações do MPF-ES, a iniciativa foi tomada após a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) descumprir o direito ao fim das eleições de 2016. O órgão recebeu uma notícia de fato por parte da Corregedoria Regional Eleitoral, que afirma que o secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, foi avisado, reiteradas vezes, de que os professores convocados pela Justiça Eleitoral não poderiam sofrer prejuízos em razão das folgas adquiridas por prestarem serviço como mesários.

"Ainda assim, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), contrariando a legislação federal e também o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), prosseguiu com os descontos relativos à bonificação por desempenho dos professores que usufruíram de folgas compensatórias pelo trabalho realizado durante o processo eleitoral de 2016", afirma o MPF-ES, em nota.

Além de Código Eleitoral priorizar a convocação de professores e servidores públicos para auxiliarem nas eleições, a Lei das Eleições (Lei Federal 9.504/97) lhes assegura o dobro de folgas pelos dias de convocação, sem que sofram qualquer prejuízo.

O descumprimento da legislação por parte do governo do Estado, além de penalizar individualmente os servidores que tiveram descontos irregulares em suas remunerações, também pode gerar danos ao serviço público federal, imprescindível ao exercício da cidadania Ministério Público Federal, por nota

Por isso, o MPF-ES quer, com a ação, que o governo estadual seja proibido de desautorizar a lei federal e também pede a restituição das parcelas de bonificação por desempenho que foram descontadas de forma irregular dos servidores, caso eles manifestem interesse.

"O descumprimento da legislação por parte do governo do Estado, além de penalizar individualmente os servidores que tiveram descontos irregulares em suas remunerações, também pode gerar danos ao serviço público federal, imprescindível ao exercício da cidadania, por trazer dificuldade em futuras convocações de mesários", critica o MPF-ES.

O OUTRO LADO

O secretário de Estado da Educação, Haroldo Rocha, explica que o corte ocorrido em 2016 diz respeito ao bônus desempenho, isto é, uma bonificação que é dada aos professores de escolas nas quais observou-se um melhor desempenho dos alunos e que pode equivaler a até um salário e meio dos servidores.

"Pela lei, professor que falta no ambiente escolar perde o bônus. A única falta abonada é a referente às férias. Como houve a falta, o computador já registrou a perda da bonificação", justifica ele.

No entanto, Haroldo afirma que a falta dos educadores em função dos serviços prestados nas eleições compromete a qualidade do ensino nas escolas públicas, já que a contratação de funcionários temporários para substituí-los é difícil. O secretário defende que uma nova forma de compensação dos profissionais seja criada.

Pela lei, professor que falta no ambiente escolar perde o bônus. A única falta abonada é a referente às férias. Como houve a falta, o computador já registrou a perda da bonificação Haroldo Rocha - Secretário de Estado da Educação