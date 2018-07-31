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Apuração dos fatos

MPF-SP vai reabrir investigações sobre a morte de Wladimir Herzog

Jornalista foi torturado e morto durante a ditadura militar

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:07
Wladimir Herzog, jornalista morto durante a ditadura militar no Brasil Crédito: Reprodução
O Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) vai reabrir as investigações sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog. A informação foi dada nesta segunda-feira (30) pelo procurador Sergio Suiama, na TV Cultura, onde Herzog trabalhava quando foi torturado e morto em 1975, na sede do DOI-CODI, em São Paulo, durante a ditadura militar, e confirmada pelo MPF.
O inquérito será retomado depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos condenou, no início de julho, o Estado brasileiro. Foi a primeira vez que a Corte reconheceu um assassinato cometido durante a ditadura do Brasil como um crime contra a humanidade. O Brasil havia sido condenado em 2010 por não ter investigado os desaparecimentos ocorridos na Guerrilha do Araguaia.
Suiama atuou como perito na Corte, a pedido do Centro de Justiça e Direito Internacional (Cejil), do qual fazem parte Clarice e Ivo Herzog, e o evento realizado nesta segunda-feira serviu para explicar o trâmite do processo.
Vladimir Herzog teria comparecido para depor voluntariamente, mas foi preso, interrogado e torturado. Quando morreu, as autoridades da época disseram ter sido suicídio, versão que foi contestada pela família. A Corte Internamericana afirmou que faltou investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e morte do jornalista.
> Sobre morte de Herzog, Bolsonaro afirma que "suicídio acontece"

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