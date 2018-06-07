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'Doleiro dos doleiros'

MPF denuncia Messer, Cabral e mais 60 acusados na 'Câmbio, Desligo'

Operadores são acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção contra o sistema financeiro internacional

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 13:50
Dario Messer ao lado de Horacio Cartes, presidente do Paraguai Crédito: Reprodução
O Ministério Público Federal denunciou, nesta quinta-feira, o 'doleiro dos doleiros', como é conhecido Dario Messer. Além dele, também foram alvos do MP o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e outros 60 acusados de desvio, entre eles o delator Juca Bala, na Operação "Câmbio, Desligo", um desdobramento da Lava-Jato no Rio. Eles são acusados dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção contra o sistema financeiro internacional.
A Operação, que aconteceu no início do último mês de maio, teve como objetivo efetuar 53 mandados de prisão. No total, treze doleiros e operadores se mantém foragidos da Justiça. Eles são acusados de participar de uma rede que movimentou ilegalmente US$ 1,6 bilhão por meio de 3 mil offshores sediadas em 52 países.
O esquema se valeu de um sofisticado processo de lavagem envolvendo dezenas de doleiros espalhados pelos principais centros comerciais do país, conforme relatado pelos colaboradores Marcelo Vinícius Claret, conhecido como "Juca Bala", e seu sócio Cláudio Fernando Barboza de Souza, conhecido como "Tony".
De acordo com o MPF a rede de doleiros operava de maneira "intrinsicamente interligada, compensando transações, lavando dinheiro para diversas organizações criminosas, entre elas a liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral".

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