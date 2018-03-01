Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • MPF denuncia grupo que usava grávidas para fraudar auxílio do INSS
Fraude

MPF denuncia grupo que usava grávidas para fraudar auxílio do INSS

Nove pessoas poderão responder por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 18:24
Grávida Crédito: Reprodução/Pixabay
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nove pessoas por participarem de um esquema que usava mulheres grávidas ou com filhos de até cinco anos para receberam de forma indevida os salários-maternidade. Entre os acusados estão uma conselheira tutelar e uma servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que facilitavam a concessão dos auxílios.
Além de Maria José Picanço, servidora do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Robson Penha, conselheiro tutelar, foram denunciadas Adriana Pessoa, presidente da Colônia de Pescadores Z-12 e Denise Tavares, esposa do conselheiro.
Os envolvidos poderão responder estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa e uso de documento falso. As penas variam de um a seis anos de reclusão e multa. O MPF pede, ainda, a título de reparação pelo dano causado, a condenação dos acusados ao pagamento dos valores recebidos indevidamente, atualizados na data da sentença.
De acordo com as investigações, o grupo agia em Tartarugalzinho, no Amapá. As grávidas e as mães com filhos de até cinco anos eram atraídas por Robson Penha para, com documentos falsos, solicitar salário-maternidade destinado a pescadoras artesanais. A falsificação dos documentos ficava sob responsabilidade de Adriana Pessoa, presidente da Colônia de Pescadores Z-12, que emitia certidões e declarações falsas, além de carteira de pescador artesanal, para mulheres que não exerciam a profissão. No INSS, a concessão do benefício era facilitada pela servidora Maria José Picanço.
Em troca, o grupo cobrava metade do valor do salário-maternidade recebido indevidamente. As beneficiárias, segundo o MPF, contaram em depoimento, que o dinheiro era entregue ao conselheiro tutelar que dividia o montante com a presidente da colônia de pescadores e com a servidora do INSS. O valor do benefício, referente aos 120 dias de salário-maternidade, era de aproximadamente R$ 3 mil. Cinco mulheres, beneficiadas irregularmente, também foram denunciadas pelo MPF.
No curso das investigações, a Justiça Federal, a pedido do MPF, autorizou a prisão temporária de Adriana Pessoa, Maria José Picanço, Robson Penha e Denise Tavares, mulher de Robson. Os mandados foram cumpridos pela Polícia Federal (PF), em outubro de 2015, por meio da Operação Barriga de Aluguel. Além das prisões, a PF também cumpriu oito mandados de busca e apreensão e três de condução coercitiva. As provas encontradas embasaram as ações ajuizadas pelo MPF e outros inquéritos policiais que ainda estão em andamento na PF e podem gerar denúncias futuras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados