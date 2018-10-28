MPF analisa e arquiva reclamação eleitoral contra professores da UFES

Ufes Crédito: Edson Chagas / Arquivo

O Ministério Público Federal (MPF) arquivou, neste sábado (27), representações apresentadas ao órgão contra manifestações do sindicato dos professores da

favoráveis ao candidato Fernando Haddad (PT) e contrárias a Jair Bolsonaro (PSL).

As reclamações destacam, em resumo: a manifestação de sindicato de professores contrária à candidatura de Jair Bolsonaro; a utilização da estrutura do sindicato para manifestar apoio à candidatura de Fernando Haddad e a participação de professores na campanha contra o candidato do PSL.

O procurador André Carlos de Amorim Pimentel Filho analisou os materiais e entendeu que não houve condutas ilegais. Ele avaliou, citando o artigo 206 da Constituição, que no ambiente de ensino superior a liberdade de expressão "ganha contornos ainda mais fortes".

"Não é possível proibir que professores e alunos de instituição de ensino manifestem suas preferências políticas. O mesmo raciocínio se aplica ao Sindicato, ente político por natureza, cuja liberdade de atuação também é garantida constitucionalmente", frisou.

Foram anexadas às representações fotos de cartazes, cópias de notas sobre as eleições e um email enviado pelas Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), além de imagens de distribuição de panfletos e adesivos eleitorais no campus.

Um jornal informativo elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), cuja capa questionava "O que está por trás do seu voto?", também foi denunciado.

Entre os cartazes espalhados pela universidade e que foram anexados aos documentos, alguns que levavam frases polêmicas do candidato Jair Bolsonaro, como "Sou favorável à tortura e você sabe disso". Outros papéis traziam mensagens como "Não vote em facista (sic)" e "Não vote em quem quer precarizar o ensino público".

Proibido

O procurador ressalta que a proibição legal está no uso da estrutura pública para promover candidatura.

"O vedado, nos termos da legislação eleitoral, seria a ostensiva, organizada e relevante utilização da máquina pública para promoção de determinada candidatura", reforça.