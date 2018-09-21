MPE pede retirada da propaganda do PT com a frase 'Haddad é Lula'

O ex-prefeito Fernando Haddad após visitar o ex-presidente Lula (PT) na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018

Em parecer encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, acusou a coligação O povo feliz de novo (PT/PC do B/Pros) de confundir os eleitores ao propagar a mensagem Haddad é Lula, com a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgada ao lado de Fernando Haddad e Manuela dÁvila, respectivamente os candidatos a presidente e vice-presidente da chapa. Para Jacques, a peça confunde o eleitor e passa a ideia de que a chapa é composta, na verdade, por três nomes.

A manifestação de Humberto Jacques foi feita no âmbito de uma representação do partido Novo contra a peça publicitária da campanha petista. O vice-procurador-geral eleitoral concordou com as críticas do Novo ao fato de o nome de Lula ocupar espaço muito maior que o conferido ao de Manuela dÁvila na marca da campanha.

A controvérsia tem como objeto propaganda eleitoral gratuita veiculada em inserções em televisão, nos dias 12 e 13 de setembro de 2018, depois que o PT já tinha oficializado a troca na cabeça da chapa.

Na inserção publicitária, Lula diz Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança. Haddad, por sua vez, afirma que juntos, vamos trazer aquele Brasil de volta. A peça se encerra com a frase Haddad é Lula. O Ministério Público Eleitoral pediu a supressão da propaganda questionada pelo Novo, a aplicação de multa e ressarcimento aos cofres públicos. O caso está com o ministro Sérgio Banhos.

Ocorre que a imagem em questão é destinada a apresentar formalmente a composição da chapa e o respectivo número de legenda. Ou seja, onde deveria constar o nome dos candidatos, consta maior destaque a um terceiro (Lula), alheio ao processo eleitoral. E não é só. Além do quanto destacado, a análise do enredo da propaganda impugnada leva à conclusão de que os representados efetivamente fazem menção ao ex-candidato representado como integrante da chapa, ainda que de forma oblíqua, observou o vice-procurador-geral eleitoral.

Na avaliação de Humberto Jacques, a peça difunde a ideia de que Lula ainda se encontra na disputa, criando um ambiente de confusão e incerteza jurídica, a comprometer a normalidade do pleito.

Para o vice-procurador-geral eleitoral, a composição produz nítida desinformação, passando a mensagem de que a chapa seria composta por três nomes: dois candidatos à Presidência e uma candidata a vice. Explica-se (Haddad é Lula) para confundir; confunde-se, para, de forma obtusa, trazer ao eleitor a ideia de que o ex-candidato Luiz Inácio Lula da Silva ainda compõe a chapa concorrente.