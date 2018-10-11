MPDFT investiga startup que criou o jogo Bolsomito 2k18

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O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu inquérito civil público para investigar a BS Studios, startup que desenvolveu jogo Bolsomito 2k18 em que o jogador ganha pontos ao matar minorias. O game está sendo comercializado pelo Steam, plataforma digital de distribuição de videogames. O MPDFT anunciou a investigação nesta quarta-feira (10).

De acordo com o MPDFT, "o jogo possui clara intenção de prejudicar candidato à Presidência da República e com isso embaraçar as eleições 2018" e causa danos morais coletivos aos movimentos sociais, gays e feministas.

No game, o usuário assume a identidade do personagem Bolsomito, nome como é tratado o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) pelos seguidores. O jogador ganha pontos ao matar feministas, gays, negros e integrantes de movimentos sem-terra. O game foi lançado em 5 de outubro, dois dias antes do primeiro turno. No entendimento do Ministério Público, o jogo .