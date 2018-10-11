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Game

MPDFT investiga startup que criou o jogo Bolsomito 2k18

Jogadores ganham pontos por matar minorias e ativistas sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 23:20

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 23:20

Crédito: Pixabay
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu inquérito civil público para investigar a BS Studios, startup que desenvolveu jogo Bolsomito 2k18 em que o jogador ganha pontos ao matar minorias. O game está sendo comercializado pelo Steam, plataforma digital de distribuição de videogames. O MPDFT anunciou a investigação nesta quarta-feira (10).
De acordo com o MPDFT, "o jogo possui clara intenção de prejudicar candidato à Presidência da República e com isso embaraçar as eleições 2018" e causa danos morais coletivos aos movimentos sociais, gays e feministas.
No game, o usuário assume a identidade do personagem Bolsomito, nome como é tratado o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) pelos seguidores. O jogador ganha pontos ao matar feministas, gays, negros e integrantes de movimentos sem-terra. O game foi lançado em 5 de outubro, dois dias antes do primeiro turno. No entendimento do Ministério Público, o jogo .
> Bolsonaro diz que não tem controle sobre atos violentos de apoiadores
A Valve Corporation, responsável pela Steam, será notificada para que cesse a disponibilização do jogo Bolsomito 2k18 em sua plataforma de games, bem como informe os dados cadastrais dos responsáveis pelo jogo. Além disso, o Centro de Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação do MPDFT também vai trabalhar para identificar e qualificar os responsáveis pela BS Studios.

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