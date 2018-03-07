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MP soube de suítes no Rio por denúncia anônima

27 presos tinham autorização da Justiça para o uso dos ambientes, sendo dois deles da Lava Jato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 19:23

Publicado em 07 de Março de 2018 às 19:23

O Ministério Público estadual do Rio de Janeiro (MP-RJ) soube das quatro suítes na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, por meio de uma denúncia anônima. A constatação foi feita numa visita em fevereiro.
Ao todo, 27 presos tinham autorização da Justiça para o uso dos ambientes, sendo dois deles da Lava-Jato. O que o MP quer saber é se houve utilização indevida por parte de outros presos. A informação foi divulgada em entrevista coletiva.
Os promotores também estão impulsionando uma devassa nos contratos da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). O secretário recém-nomeado, David Anthony, estava presente. De acordo com o MP, 75% dos contratos são renovados sem licitação.

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