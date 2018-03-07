MP soube de suítes no Rio por denúncia anônima

O Ministério Público estadual do Rio de Janeiro (MP-RJ) soube das quatro suítes na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, por meio de uma denúncia anônima. A constatação foi feita numa visita em fevereiro.

Ao todo, 27 presos tinham autorização da Justiça para o uso dos ambientes, sendo dois deles da Lava-Jato. O que o MP quer saber é se houve utilização indevida por parte de outros presos. A informação foi divulgada em entrevista coletiva.