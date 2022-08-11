Movimento estudantil faz ato contra Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro

FOLHAPRESS - Entidades estudantis, sindicatos e partidos de esquerda realizam na tarde desta quinta-feira (11) protesto contra o presidente Jair Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro.

Reunidos na praça em frente à Igreja da Candelária, os manifestantes gritam palavras de ordem contra o presidente e criticam os cortes de verbas para as universidades.

O ato faz parte do Dia da Mobilização Fora Bolsonaro, marcado para o Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto.