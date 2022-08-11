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Folha de São Paulo

Movimento estudantil faz ato contra Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro

FOLHAPRESS - Entidades estudantis, sindicatos e partidos de esquerda realizam na tarde desta quinta-feira (11) protesto contra o presidente Jair Bolsonaro no centro do Rio ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:18

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:18

FOLHAPRESS - Entidades estudantis, sindicatos e partidos de esquerda realizam na tarde desta quinta-feira (11) protesto contra o presidente Jair Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro.
Reunidos na praça em frente à Igreja da Candelária, os manifestantes gritam palavras de ordem contra o presidente e criticam os cortes de verbas para as universidades.
O ato faz parte do Dia da Mobilização Fora Bolsonaro, marcado para o Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto.
Policiais militares acompanham o ato, que tem previsão de caminhada até a Cinelândia.

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