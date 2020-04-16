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Consequências da quarentena

Movimentação de veículos em SP diminuiu 72% após pandemia

O estudo considerou, para efeito de comparação, dados da circulação de veículos antes do início da pandemia no Brasil. Em média, na capital paulista, a movimentação é de 247 milhões de quilômetros por semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 20:05

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 20:05

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
A cidade de São Paulo apresentou uma queda de, em média, 72% na movimentação de veículos pelas ruas da capital paulista. O levantamento foi realizado pelo aplicativo Waze e considera uma redução percentual no tráfego entre os dias 3 e 10 de abril.
O estudo considerou, para efeito de comparação, dados da circulação de veículos antes do início da pandemia no Brasil. Em média, na capital paulista, a movimentação é de 247 milhões de quilômetros por semana. Por mês, este número é de cerca de 988 milhões de quilômetros.
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O aplicativo, que é utilizado como GPS, levou em conta os dados dos 4,5 milhões de usuários ativos mensais que possui no município. No Brasil todo, a queda percentual de quilômetros percorridos em comparação à média diária da quinzena de 11 a 25 de fevereiro é de 69%. No mundo, a média de redução na movimentação é de 60%.

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Segundo o levantamento, a maior redução ocorreu no dia 10 de abril, com 72% a menos de veículos nas ruas da capital paulista. A menor queda aconteceu no dia 6 de abril, com 52% de diminuição na movimentação.
"No momento, estamos vendo a porcentagem de quilômetros percorridos diminuir, embora ainda haja pessoas fazendo alguns percursos necessários. É provável que o número de quilômetros percorridos permaneça baixo até que os governos locais divulguem novas orientações de movimentação durante o surto de Covid-19", afirma Flávia Rosário, Head de Consumer Marketing do Waze para o Brasil e América Latina.
Segundo ela, "como a redução percentual em quilômetros percorridos ocorreu após o surto de Covid-19 no mundo todo, acreditamos que essa seja a causa da redução".
O estado de São Paulo vive um período de quarentena nas últimas semanas, com serviços não essenciais interrompidos e orientação para que a população pratique isolamento social. Em média, o nível de adesão ao isolamento social tem ficado em torno de 50%.

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