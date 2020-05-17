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Coronavírus

Mourão testa negativo para Covid-19, mas adotará isolamento

Ele e sua esposa, Paula Mourão, foram submetidos aos exames após um servidor que esteve próximo ao vice-presidente testar positivo para doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 11:29

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 11:29

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nóbrega/PR
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e sua esposa, Paula Mourão, testaram negativo para o novo coronavírus, mas vão permanecer em isolamento na residência oficial do Palácio do Jaburu até o resultado dos exames de contraprova. A informação é da assessoria de Comunicação Social da Vice-Presidência.
"O vice-presidente da República e sua esposa permanecem em isolamento na residência oficial do Jaburu, só devendo o vice-presidente Hamilton Mourão retornar ao expediente normal na quarta-feira, caso os exames de contraprova assim o autorizem", diz a nota.
Mourão e sua esposa foram submetidos aos exames neste sábado, 16, logo depois de tomarem conhecimento de que um servidor que esteve próximo ao vice-presidente na quarta-feira, dia 13, teve confirmado teste positivo para a covid-19.

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