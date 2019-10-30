Mourão: Investigação de vazamento de óleo pode terminar esta semana

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que a investigação sobre o vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste está próxima de ser concluída Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta quarta-feira (30) que a investigação sobre o vazamento de óleo que atingiu as praias do Nordeste está próxima de ser concluída. Segundo Mourão, há a possibilidade de que o governo anuncie a conclusão das investigações indicando o navio ou navios responsáveis ainda esta semana.

Nossa investigação está chegando lá. Estamos aguardando o presidente [Jair Bolsonaro] chegar, disse. [Há] boa chance de divulgar o resultado ainda nesta semana.

Mourão recebeu, na tarde desta quarta-feira, o comandante da Marinha Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior que deu detalhes sobre a investigação. Dos 30 navios que eram investigados como responsáveis pelo vazamento, o governo trabalha atualmente com o número de 10 embarcações.

O presidente em exercício disse que o resultado da investigação será anunciado quando o governo tiver 100% de certeza, mas indicou que a embarcação não seria um dark ship. Também chamados de navios fantasmas, os dark ships são embarcações que navegam em águas internacionais sem o sistema AIS (Automatic Identification Sistem, em inglês) desligado. O sistema é um tipo de transponder que identifica constantemente a localização e o rumo da embarcação.

Acho que ele [o navio] não é ilegal, disse Mourão. Nessa investigação nós levantamos que vários dark ship cruzaram aquela área, mas nenhum deles estava transportando óleo.

Segundo o presidente em exercício, as apurações indicam que o transponder do navio não estaria desligado durante o vazamento. Questionado se o governo vai exigir algum tipo de reparação, Mourão disse que sim.

Tem que cobrar, tem que multar. Existe uma legislação do mar em relação ao meio ambiente, disse. Esse navio obviamente deve pertencer a uma empresa e aí tem que ver aquela questão de seguro. Tem o seguro marítimo é um troço caríssimo e tem que cobrir essas coisas todas.

Segundo Mourão, uma possibilidade é que o vazamento tenha ocorrido durante uma ejeção de porão, quando o navio libera o óleo no mar, possivelmente para resolver um problema de estabilidade.