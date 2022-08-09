Mourão é escanteado em evento com Bolsonaro em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), na abertura do Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura (Siavs), em São Paulo, nesta terça (9), gerou uma saia justa para o protocolo.

Mourão reclamou com o cerimonial por não estar sentado ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no palco de autoridades.

O lugar havia sido reservado para o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo.

Mourão argumentou que a praxe em eventos oficiais é que o vice se sente ao lado do presidente, mas não houve mudança de posicionamento.

O próprio Bolsonaro não se mexeu para resolver a situação. Do outro lado dele sentou-se a primeira-dama, Michelle.

Segundo um aliado, o presidente avalia ser bem mais importante no momento colar sua imagem à de Tarcísio do que prestigiar o vice, com quem teve diversos estranhamentos ao longo do mandato.