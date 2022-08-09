Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mourão é escanteado em evento com Bolsonaro em São Paulo
Folha de São Paulo

Mourão é escanteado em evento com Bolsonaro em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), na abertura do Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura (Si...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 13:32

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 13:32

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), na abertura do Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura (Siavs), em São Paulo, nesta terça (9), gerou uma saia justa para o protocolo.
Mourão reclamou com o cerimonial por não estar sentado ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no palco de autoridades.
O lugar havia sido reservado para o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo.
Mourão argumentou que a praxe em eventos oficiais é que o vice se sente ao lado do presidente, mas não houve mudança de posicionamento.
O próprio Bolsonaro não se mexeu para resolver a situação. Do outro lado dele sentou-se a primeira-dama, Michelle.
Segundo um aliado, o presidente avalia ser bem mais importante no momento colar sua imagem à de Tarcísio do que prestigiar o vice, com quem teve diversos estranhamentos ao longo do mandato.
Bolsonaristas enxergaram oportunismo de Mourão de querer forçar proximidade com o presidente agora que é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados