Motorista que atropelou 18 pessoas em Copacabana pensava em fugir do país

Antonio de Almeida Anaquim, motorista que invadiu o calçadão de Copacabana e deixou feridos Crédito: Reprodução/GloboNews

Investigações da polícia apontam que o motorista acusado de atropelar 18 pessoas - e matar um bebê de oito meses - pensava em fugir do país. De acordo com reportagem do telejornal RJTV, da TV Globo, a Justiça determinou nesta terça-feira (30) que o administrador de empresas Antônio Anaquim entregue seu passaporte na 12ª DP (Copacabana) em até 24 horas.

Anaquim responde em liberdade ao processo. Ele alega que sofreu um apagão durante uma crise de epilepsia. O motorista não poderia estar dirigindo por estar com a habilitação suspensa. Em cinco anos, acumulou 14 multas e 62 pontos na carteira. Ele alega que não foi notificado da suspensão do direito de dirigir.

Na semana passada, os pais de Maria Louise, a bebê de 8 meses que morreu atropelada em Copacabana, vão pedir na Justiça que o motorista do carro seja acusado de crime dolosos (com intenção de matar), e não culposo (sem intenção), como ele foi indiciado. De acordo com Carlos Alberto Nascimento, advogado dos pais da menina, o administrador deveria ter sido preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso causado por dolo eventual. Segundo ele, ao dirigir com a carteira de habilitação vencida, além de mentir no formulário do Detran e afirmar que não possui nenhuma doença, como epilepsia, ele assumiu o risco de matar.