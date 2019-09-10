Motorista derruba 11 postes ao desviar de cachorro no interior de SP Crédito: Reprodução/TV Globo

Um animal na pista teria sido a causa de um acidente em Franca (400 km de SP), que derrubou ao todo 11 postes ao longo da avenida Cláudio Ribeiro da Cruz, no último domingo (8).

Um arquiteto de 31 anos conduzia um Corolla quando perdeu o controle do veículo após desviar de um cachorro que surgiu na avenida. O carro acabou acertando um poste central e, por isso, as outras 10 estruturas caíram simultaneamente. Nem o motorista nem o cachorro ficaram feridos.

À polícia o arquiteto afirmou que estava a caminho de uma festa para buscar o irmão. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, sob gestão João Doria (PSDB) , por não ter havido feridos, não foi registrado boletim de ocorrência.

Em nota, a CPFL Energia, empresa responsável pela distribuição de energia, informou que, após a colisão, enviou equipes especiais até o local para trabalharem com a maior prioridade para reduzir o impacto aos clientes.

"Logo na primeira hora de trabalho, as equipes restabeleceram a energia para 99% dos clientes, restando apenas um desligamento, restabelecido às 19h56 do mesmo dia, após substituição de todos os postes".