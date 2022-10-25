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Em São Paulo

Motociclista reage a roubo, pega arma de assaltante e atira contra ele; vídeo

Caso aconteceu em São Paulo. O suspeito que levou o tiro tem 19 anos e foi atingido na coxa. Ele foi socorrido consciente e não teve seu estado de saúde divulgado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2022 às 09:17

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 09:17

Um motociclista de 40 anos reagiu a uma tentativa de assalto, tomou a arma de um dos suspeitos e atirou contra ele na noite de domingo (23), no Bom Retiro, região central de São Paulo.
O suspeito que levou o tiro tem 19 anos e foi atingido na coxa. Ele foi socorrido consciente e não teve seu estado de saúde divulgado.
O delegado responsável pelo caso avaliou que o homem agiu em legítima defesa e não cometeu excessos na ação.
Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista disse aos policiais militares que atenderam a ocorrência que que estava em seu veículo, uma Kawasaki Ninja 1000, quando foi fechado por dois homens também em uma moto. Um deles teria sacado uma arma e gritado "perdeu".
Ainda de acordo com ele, um dos suspeitos deixou essa arma cair quando estava indo embora.
Com isso, ele tentou pegar o artefato, e os dois começaram a brigar. O confronto só acabou quando houve o disparo que atingiu o suspeito. O outro homem que participava da tentativa de assalto conseguiu fugir.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o jovem ferido até o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, também na região central.
O motociclista contou que assim que foi atingido, o suspeito se rendeu, erguendo as mãos.
Ele afirmou que efetuou ainda mais dois disparos na direção da outra pessoa que participou da tentativa de roubo, mas conseguiu fugir na moto em que eles haviam chegado.
O motociclista ainda disse que ficou com arma apontada para o jovem ferido até que a polícia chegasse.
O boletim de ocorrência ainda cita que o homem baleado não foi ouvido, já que ainda passava por procedimentos médicos.

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